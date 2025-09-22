Saúde alerta para risco de reintrodução do sarampo e circulação do vírus da febre amarela em Goiás

Riscos foram debatidos durante 7ª Reunião da CIB, realizada remotamente pela SES-GO e Cosems-GO, na última quinta-feira (18/09) (Foto: SES-GO)

O risco de reintrodução do sarampo e circulação do vírus da febre amarela no estado foi um dos temas debatidos durante a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2025, realizada remotamente pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems-GO), na última quinta-feira (18/09).

Segundo a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SES-GO, Cristina Laval, o Brasil já contabiliza 27 casos da doença; 22 deles no vizinho estado do Tocantins, considerado em surto ativo.

Laval alerta que, apesar de não haver casos em Goiás, existe alto risco de reintrodução do sarampo em 75 municípios goianos devido à baixa cobertura vacinal (menos de 95%).

A maioria está localizada na região metropolitana de Goiânia, contabilizando mais 2,7 milhões de pessoas. Outras 171 cidades apresentam risco médio de reintrodução da doença. A médica disse que os municípios precisam intensificar a vigilância, capacitar profissionais e conscientizar a população sobre a importância da vacina.

A superintendente da SES lembrou que é preciso estar atento também à circulação do vírus da febre amarela no estado, já que este ano já houve a confirmação de 4 casos em primatas, além de 44 notificações.

“Temos 172 municípios com cobertura vacinal abaixo de 95 por cento, o que é um alerta importante”, afirmou.

Ela conclamou a todos para que mobilizem suas equipes para a Semana da Vacinação contra a Febre Amarela, que será realizada de 29 de setembro a 03 de outubro de 2025.

Atenção Psicossocial

Durante a reunião da CIB, a SES-GO apresentou o resultado da Avaliação e Monitoramento do Segundo Quadrimestre da Contrapartida Estadual da Rede de Atenção Psicossocial.

De acordo com o subsecretário de Políticas e Ações em Saúde, Luciano de Moura Carvalho, quase 40% dos municípios não receberam repasses de cofinanciamento por não terem executado as ações ou porque não informaram as atividades no sistema de gestão dos serviços.

Segundo ele, os indicadores estão relacionados à realização de ações intersetoriais e matriciamento das equipes, ou seja, quando a SES cofinancia os serviços, é preciso que o investimento reflita nas ações que serão realizadas pelos profissionais e, consequentemente, na melhoria dos serviços prestados à população.

”Verificamos dificuldades no cumprimento dos indicadores, principalmente relacionado ao lançamento de produção. Pedimos atenção a todos os municípios ao tempo hábil para registrar suas ações”, alertou.

Capacitação

O lançamento do Curso de Capacitação sobre a Política Nacional de Humanização da SES-GO também foi pauta do encontro da Comissão Intergestores Bipartite. Segundo a gerente de Humanização da pasta, Maria Salete Batista, o curso de 60 horas, já está disponível na plataforma da Escola de Saúde de Goiás (ESG).

“Queremos desmistificar o que é humanização, que é uma ferramenta de gestão, de escuta qualificada, e que resulta no diagnóstico mais eficaz”, afirmou.

Segundo Maria Salete, o curso é voltado para todos os servidores que trabalham com saúde em Goiás e demais estados brasileiros. Para se inscrever, o profissional deve acessar o AVA Educa Saúde: https://educa.saude.go.gov.br/