Estação Ferroviária de Anápolis completa 90 anos e recebe exposição comemorativa aberta ao público

22 de setembro de 2025
estacao ferroviaria de anapolis

Programação é aberta à comunidade em geral, com foco especial na visitação de estudantes da rede pública e privada

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Estação Ferroviária “Prefeito José Fernandes Valente”, um dos principais marcos históricos de Anápolis, completa 90 anos de inauguração em 2025. Para celebrar a data, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza, no dia 23 de setembro, uma exposição aberta ao público, das 8h às 17h, no próprio prédio da antiga estação, localizado na Rua Tonico de Pina, nº 05, Centro.Intitulada “Trilhos do Destino: a chegada da Ferrovia e sua importância na História de Anápolis”, a exposição reúne painéis com textos e imagens históricas, além de uma seleção de fotografias emolduradas de diversos tamanhos, que retratam o impacto da ferrovia no desenvolvimento urbano, econômico e cultural do município. A curadoria é assinada por José Fábio da Silva.

A programação é aberta à comunidade em geral, com foco especial na visitação de estudantes da rede pública e privada. Escolas interessadas podem realizar agendamento prévio pelos telefones: (62) 3902-2638 (62) 99358-2323

Sobre a Estação Ferroviária

Inaugurada em 7 de setembro de 1935, a Estação Ferroviária de Anápolis foi projetada pelo engenheiro Wenefredo Barcelar Portela e construída durante a gestão do intendente João Luiz de Oliveira, após o lançamento da pedra fundamental em agosto de 1933. Sua criação marcou a integração de Anápolis à malha ferroviária nacional, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da cidade.

A ferrovia transformou o município em um importante entreposto logístico para o escoamento de produtos agrícolas como arroz, café e feijão, além de servir como ponto estratégico no abastecimento de materiais para a construção de Goiânia e, posteriormente, Brasília.

Com a retirada dos trilhos em 1976, o transporte ferroviário foi substituído pelo rodoviário. Entre 1978 e 1985, o prédio da estação abrigou o Tiro de Guerra do Exército Brasileiro. Em 1991, foi tombado como patrimônio histórico municipal.

Em 2025, ao completar 90 anos de existência, a Estação Ferroviária “Prefeito José Fernandes Valente” se consolida como um dos principais símbolos da memória e da identidade urbana de Anápolis.

