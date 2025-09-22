Estação Ferroviária de Anápolis completa 90 anos e recebe exposição comemorativa aberta ao público

Programação é aberta à comunidade em geral, com foco especial na visitação de estudantes da rede pública e privada

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação é aberta à comunidade em geral, com foco especial na visitação de estudantes da rede pública e privada. Escolas interessadas podem realizar agendamento prévio pelos telefones: (62) 3902-2638 (62) 99358-2323

Sobre a Estação Ferroviária

Inaugurada em 7 de setembro de 1935, a Estação Ferroviária de Anápolis foi projetada pelo engenheiro Wenefredo Barcelar Portela e construída durante a gestão do intendente João Luiz de Oliveira, após o lançamento da pedra fundamental em agosto de 1933. Sua criação marcou a integração de Anápolis à malha ferroviária nacional, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da cidade.

A ferrovia transformou o município em um importante entreposto logístico para o escoamento de produtos agrícolas como arroz, café e feijão, além de servir como ponto estratégico no abastecimento de materiais para a construção de Goiânia e, posteriormente, Brasília.

Com a retirada dos trilhos em 1976, o transporte ferroviário foi substituído pelo rodoviário. Entre 1978 e 1985, o prédio da estação abrigou o Tiro de Guerra do Exército Brasileiro. Em 1991, foi tombado como patrimônio histórico municipal.

Em 2025, ao completar 90 anos de existência, a Estação Ferroviária “Prefeito José Fernandes Valente” se consolida como um dos principais símbolos da memória e da identidade urbana de Anápolis.