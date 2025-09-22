Workshop gratuito de operador de internet oferece certificado e possibilidade de encaminhamento para entrevistas

22 de setembro de 2025
computador

Capacitação é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com a empresa de internet Sette Fibra (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em aprender mais sobre a área de operador de internet podem participar do Workshop Sette Conecta. A capacitação será oferecida gratuitamente na próxima terça-feira (23), no Cenfor, localizado na Av. do Estado, Quadra 40, no bairro Recanto do Sol.As inscrições podem ser feitas pelo número (62) 9 8469-9686. O workshop terá quatro horas de duração e, ao final, todos os participantes receberão certificado de participação e poderão ser encaminhados para entrevistas de emprego.

A capacitação é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com a empresa de internet Sette Fibra.

De acordo com o diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Ivan Espíndola, a capacitação gratuita oferece aprendizado e cria oportunidades para ingressar no mercado de trabalho.

“Teremos profissionais capacitados que vão oferecer dicas e um treinamento básico para aqueles que desejam conhecer mais sobre essa área, assim como para os que buscam aprimorar técnicas já adquiridas. O encaminhamento direto para uma entrevista de emprego é também outro benefício que os participantes podem conquistar”, destacou o diretor.

