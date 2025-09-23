AKCIT Camp 2025 está com inscrições abertas

Inscrições para AKCIT Camp 2025 vão até 30 de setembro. Programa financiado pelo governo estadual busca empreendedores com foco em soluções de IA. Equipes vencedoras receberão prêmios em dinheiro (Fotos: Secti-GO)

Estão abertas as inscrições para o AKCIT Camp 2025, um programa de inovação aberta focado na criação de soluções tecnológicas de impacto utilizando Inteligência Artificial. O programa é uma iniciativa do Centro de Competência em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e dará mais de R$ 40 mil em prêmios.

Os recursos são do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti-GO). Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro de 2025 exclusivamente pelo link abre.go.gov.br/camp.

O AKCIT Camp é voltado para desenvolvedores, pesquisadores e empreendedores com mais de 18 anos e que possuam nível intermediário de conhecimento em Inteligência Artificial.

O evento oferece duas modalidades: a presencial tem 40 vagas disponíveis e exige que o participante tenha disponibilidade para comparecer ao hackathon em Goiânia. Já a online tem 80 vagas disponíveis, na qual todas as atividades serão realizadas via Discord. Podem participar equipes de todo o país e o Bootcamp online acontecerá aos domingos.

Prêmios em dinheiro

As três melhores equipes de cada modalidade do Hackathon (presencial e remota) receberão prêmios em dinheiro. Serão seis equipes vencedoras, três da modalidade online e três da modalidade presencial, que receberão prêmios de R$ 12 mil (1º lugar), R$ 6 mil (2º lugar) e R$ 3,6 mil (3º lugar).

Os melhores projetos ainda terão a oportunidade de ser apresentados durante a Campus Party Goiás 2025, onde também ocorrerá a cerimônia de premiação final do Hackathon.

Além disso, os participantes ainda vão compor um banco de talentos estadual, que terá conexão direta com empresas que buscam talentos de IA.

“Goiás quer ser o estado líder quando o assunto é inteligência artificial, e nossa parceria com o AKCIT, em várias frentes, visa tornar isso realidade. Queremos goianos capacitados para trabalhar com a IA, assim como talentos de outros lugares para atuar no estado”, afirma o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

Inovação

O programa foi desenhado para transformar ideias inovadoras em protótipos validados, combinando um Bootcamp imersivo com um Hackathon competitivo. Os participantes terão a oportunidade de aprender com encontros teóricos e práticos sobre introdução a agentes de IA, ferramentas de desenvolvimento, implantação e boas práticas. Além de receber mentorias especializadas para discutir temas como viabilidade comercial e estratégias de prototipação.