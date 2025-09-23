Governo de Goiás conquista prêmio nacional por excelência em saúde

23 de setembro de 2025
premio excelencia em saude
Ao receber premiação concedida pelo Grupo Mídia, titular da SES, Rasível Santos destacou que desenvolvimento constante de novas tecnologias na Saúde é prioridade do Governo de Goiás (Foto: SES-GO)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) conquistou o Prêmio Excelência da Saúde promovido pelo Grupo Mídia, uma das mais importantes premiações do País nas áreas de gerenciamento, tecnologia e inovação. A cerimônia de entrega da honraria foi realizada no último sábado (20/09), em Ribeirão Preto (SP). A solenidade reuniu empresários, engenheiros e pesquisadores de vários Estados brasileiros.

O titular da SES, Rasível Santos, destacou que a conquista do Prêmio Excelência em Saúde representa um capítulo a mais na história de êxitos alcançados pela Saúde estadual. Só neste semestre, a pasta recebeu quatro premiações. Em agosto, dois programas em inovação digital – Meu Prontuário Eletrônico (Meu PEP) e Exames laboratoriais (Hemograma) usando FHIR – foram agraciados com o 1º e o 2º lugares no Prêmio da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação (Abep-TIC).

No início deste mês, a SES obteve a primeira colocação no 2º Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás, também com o programa Meu PEP. Representantes do Grupo Mídia destacaram que a escolha da SES se deu em reconhecimento aos investimentos em tecnologia voltada à gestão, fator que a destacou entre as instituições avaliadas.

Durante a solenidade, Rasível Santos informou que o Governo de Goiás tem como uma de suas prioridades o desenvolvimento e a implementação constante de novas tecnologias na área da saúde.

Ele assinalou que os 25 hospitais e as 6 policlínicas de saúde localizados em municípios estratégicos do território goiano utilizam as soluções tecnológicas para a gestão oferecidas pela empresa MV, o que permite a integração de dados assistenciais e a otimização de processos.

O secretário afirmou que Goiás, por meio de parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), é o único estado do país que realiza as publicações da saúde em HL7 FHIR, o que possibilita a interoperabilidade – acesso às informações clínicas por outros sistemas e plataformas.

Ele ressaltou que a interoperabilidade é importante neste momento em que o Governo de Goiás inaugura o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) para tratamento do câncer em crianças e adolescentes.

“Já recebemos pacientes do Hospital do Amor, de Barretos, que vieram com a interoperabilidade”, acentuou o titular da SES.

Essa questão, conforme diz, garante eficiência e otimiza o acesso da população aos serviços, o que reduz as mortes evitáveis.

 

Editado por  via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

akcit

AKCIT Camp 2025 está com inscrições abertas

23 de setembro de 2025
Woman buying food in supermarket and protecting herself against highly contagious corona virus pandemic.

7 vantagens do isolamento térmico para a indústria alimentícia

23 de setembro de 2025
construcao

INSS de obra: o que muda entre reformas, ampliações e construções do zero?

23 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

akcit

AKCIT Camp 2025 está com inscrições abertas

23 de setembro de 2025
premio excelencia em saude

Governo de Goiás conquista prêmio nacional por excelência em saúde

23 de setembro de 2025
Woman buying food in supermarket and protecting herself against highly contagious corona virus pandemic.

7 vantagens do isolamento térmico para a indústria alimentícia

23 de setembro de 2025
construcao

INSS de obra: o que muda entre reformas, ampliações e construções do zero?

23 de setembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

23 de setembro de 2025