Corpo de Baile de Anápolis apresenta espetáculo na Quarta Cultural desta semana

Apresentação acontece na quarta-feira (24), com entrada gratuita e programação também na área externa do teatro

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O espetáculo, intitulado “Entre Notas e Poesias”, convida o público a mergulhar em uma experiência sensível e intensa, que transita entre o amor, o caos, a liberdade e o sentimento de quem vive e expressa a arte por meio da dança. A proposta é envolver o público em diferentes atmosferas, explorando a linguagem do corpo como forma de poesia em movimento.

Formado por artistas da cidade, o Corpo de Baile de Anápolis tem como missão promover a dança como uma linguagem artística de excelência, por meio da pesquisa, criação e circulação de espetáculos. O grupo valoriza a diversidade de estilos e técnicas, estimula a sensibilidade estética e busca consolidar-se como uma referência cultural do município, levando a arte da dança a diferentes públicos e espaços.

Além da programação no palco, a Quarta Cultural também contará com uma feira cultural na parte externa do Teatro, com praça gastronômica, arte, artesanato e atrações para toda a família. A iniciativa visa fortalecer a produção artística local e oferecer ao público uma experiência cultural completa.

Interessados em participar como expositores na feira cultural devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

Realizada semanalmente, a Quarta Cultural já se consolidou como uma vitrine para artistas locais e um ponto de encontro para a comunidade anapolina que valoriza a cultura. A ação reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção da arte, o acesso gratuito à cultura e o incentivo à formação artística da juventude.