Prefeitura lança Programa Zera Dívida, que permite a negociação de débitos com instituições

Programa busca proporcionar recomeço financeiro, estimular o crédito responsável e contribuir para a redução do superendividamento no município

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa é promovida pelo Procon Anápolis, por meio da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, e terá edição inédita na cidade. A negociação possibilitará que os contribuintes quitem pendências com bancos, empresas de telecomunicações, operadoras de internet, instituições de ensino superior e supermercados. Para saber quais instituições participam, é necessário comparecer a um dos locais de atendimento.

De acordo com o Procon Anápolis, o programa busca proporcionar recomeço financeiro, estimular o crédito responsável e contribuir para a redução do superendividamento no município.

Atendimento móvel

Nesta semana, de segunda-feira (22) a sexta-feira (26), a Carreta da Caixa Econômica Federal e a Unidade Móvel da Equatorial atenderão a população na Praça Dom Emanuel, oferecendo condições especiais de negociação.

Atendimento na sede do Procon

Os atendimentos também poderão ser realizados na sede do Procon, das 8h às 17h, a partir desta segunda-feira (22) até o dia 31 de outubro.

Atendimento online

Além disso, as solicitações podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888. Basta escrever “PROCON” e o contribuinte será direcionado ao balcão digital.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone (62) 98551-8185.