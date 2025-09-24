Daia terá capacidade de abastecimento de água duplicada

24 de setembro de 2025
Com investimento de R$ 21,5 milhões, estão sendo construídos dois novos reservatórios metálicos (Foto: Codego)

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Jr., vistoriou, nesta segunda-feira (22/09), as obras que duplicarão a capacidade de abastecimento de água no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A iniciativa vai garantir maior segurança hídrica para as empresas já instaladas e atrair novos empreendimentos para o polo, que está em processo de expansão.

Começam as obras de reurbanização do Daia

Com investimento de R$ 21,5 milhões, estão sendo construídos dois novos reservatórios metálicos, um de 10 mil m³ e outro de 2 mil m³, que vão dobrar a capacidade de reserva do distrito, passando de 10 milhões para 20 milhões de litros.

Além da construção dos reservatórios, a Codego executa o desassoreamento da lagoa de captação do Daia. As medidas têm como objetivo ampliar a oferta de água bruta e assegurar o funcionamento contínuo do sistema, inclusive em períodos de estiagem.

Francisco Jr. explicou que a duplicação da capacidade de armazenamento é essencial para o crescimento do distrito. “Nós vamos praticamente dobrar a nossa capacidade de água com mais 10 milhões de litros, o que garante abastecimento mesmo em momentos de estiagem para as empresas atuais e para as que virão com a expansão do Daia”, afirmou.

Geradores garantem abastecimento contínuo no Daia

Para evitar desabastecimento em casos de queda de energia, a Codego adquiriu dois geradores do tipo usina, com potência de até 1.600 kVA. Os equipamentos, que já estão em funcionamento, custaram R$ 2,7 milhões e asseguram o fornecimento de água mesmo em situações emergenciais.

 

