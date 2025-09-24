Seduc-GO e UEG lançam mestrado em Ensino de Ciências

Curso, totalmente gratuito, será ministrado no Câmpus Central da UEG, em Anápolis, e tem como objetivo fortalecer prática docente e qualificar ensino de Ciências na educação básica (Foto: Seduc-GO)

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), abriu a Chamada Pública nº 2025/02 para a pré-seleção de professores da rede estadual interessados em cursar o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC), turma 2026.

O processo é exclusivo para professores efetivos da rede estadual, licenciados em qualquer área do conhecimento e com pelo menos cinco anos de regência em sala de aula. As inscrições estão abertas desde o último dia 19 e seguem aberta até 29 de setembro, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seduc.

O curso, totalmente gratuito, será realizado no Câmpus Central da UEG em Anápolis e tem como objetivo fortalecer a prática docente e qualificar o ensino de Ciências na educação básica.

Em convênio entre a Seduc e a UEG, serão ofertadas seis vagas exclusivas para professores da rede estadual, cada uma com bolsa de R$ 2.100,00 mensais durante os 12 primeiros meses.

Pré-seleção e classificação

Nesta etapa, a Seduc fará a pré-seleção de 36 professores, que receberão uma declaração de pré-selecionados – documento indispensável para a inscrição no processo seletivo definitivo da UEG (Edital PRP/UEG nº 21/2025)

A classificação considerará critérios como carga horária de regência, participação em cursos de formação e titulação acadêmica.

O resultado final da pré-seleção será divulgado em 21 de outubro de 2025. O programa oferece duas linhas de pesquisa: Formação de Professores em Ensino de Ciências e Metodologias e Recursos Educacionais para o Ensino de Ciências.

Mais informações podem ser consultadas no site da Seduc-GO e no portal do PPEC/UEG.