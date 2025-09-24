Seduc-GO e UEG lançam mestrado em Ensino de Ciências

24 de setembro de 2025
ueg
Curso, totalmente gratuito, será ministrado no Câmpus Central da UEG, em Anápolis, e tem como objetivo fortalecer prática docente e qualificar ensino de Ciências na educação básica (Foto: Seduc-GO)

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), abriu a Chamada Pública nº 2025/02 para a pré-seleção de professores da rede estadual interessados em cursar o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC), turma 2026.

O processo é exclusivo para professores efetivos da rede estadual, licenciados em qualquer área do conhecimento e com pelo menos cinco anos de regência em sala de aula. As inscrições estão abertas desde o último dia 19 e seguem aberta até 29 de setembro, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seduc.

O curso, totalmente gratuito, será realizado no Câmpus Central da UEG em Anápolis e tem como objetivo fortalecer a prática docente e qualificar o ensino de Ciências na educação básica.

Em convênio entre a Seduc e a UEG, serão ofertadas seis vagas exclusivas para professores da rede estadual, cada uma com bolsa de R$ 2.100,00 mensais durante os 12 primeiros meses.

Pré-seleção e classificação

Nesta etapa, a Seduc fará a pré-seleção de 36 professores, que receberão uma declaração de pré-selecionados – documento indispensável para a inscrição no processo seletivo definitivo da UEG (Edital PRP/UEG nº 21/2025)

A classificação considerará critérios como carga horária de regência, participação em cursos de formação e titulação acadêmica.

O resultado final da pré-seleção será divulgado em 21 de outubro de 2025. O programa oferece duas linhas de pesquisa: Formação de Professores em Ensino de Ciências e Metodologias e Recursos Educacionais para o Ensino de Ciências.

Mais informações podem ser consultadas no site da Seduc-GO e no portal do PPEC/UEG.

 

Editado por  via Secretaria da Educação – Governo de Goiás
Tags: , ,

Veja também

celular

Golpes digitais de IPVA: como identificar e não cair em armadilhas?

24 de setembro de 2025
agehab

Governo de Goiás sorteia casas a custo zero em Rianápolis e entrega escrituras em São Miguel do Araguaia

24 de setembro de 2025
obra daia

Daia terá capacidade de abastecimento de água duplicada

24 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

celular

Golpes digitais de IPVA: como identificar e não cair em armadilhas?

24 de setembro de 2025
agehab

Governo de Goiás sorteia casas a custo zero em Rianápolis e entrega escrituras em São Miguel do Araguaia

24 de setembro de 2025
ueg

Seduc-GO e UEG lançam mestrado em Ensino de Ciências

24 de setembro de 2025
obra daia

Daia terá capacidade de abastecimento de água duplicada

24 de setembro de 2025
zera divida

Prefeitura lança Programa Zera Dívida, que permite a negociação de débitos com instituições

24 de setembro de 2025