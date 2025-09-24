Governo de Goiás sorteia casas a custo zero em Rianápolis e entrega escrituras em São Miguel do Araguaia

Programa Pra Ter Onde Morar realiza ações nesta quarta-feira (24/09) para contemplar famílias com 97 moradias, em Rianápolis, e 67 escrituras, em São Miguel do Araguaia (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realiza nesta quarta-feira (24/09) duas importantes ações habitacionais. Às 14 horas, será realizado o sorteio de 97 moradias a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, no município de Rianápolis. O evento ocorrerá na Associação dos Servidores Municipais, localizada na Rua Manoel Santos. Simultaneamente, no mesmo horário, 67 famílias de São Miguel do Araguaia receberão escrituras de seus imóveis por meio da regularização fundiária do programa Pra Ter Onde Morar – Escritura. A cerimônia será no Espaço Aberto, na Avenida Goiás.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, enfatiza o impacto positivo das duas frentes do programa para a população goiana. “Nossa missão é garantir dignidade por meio da moradia. Tanto a entrega das escrituras quanto o sorteio de casas são ações que asseguram segurança jurídica e a realização do sonho da casa própria para milhares de famílias em todo o estado”, afirma.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, destaca o empenho do Governo de Goiás em atender quem mais precisa. “A habitação tem sido uma das prioridades da gestão. Estamos avançando com políticas públicas que promovem inclusão, cidadania e justiça social, por meio da moradia segura e gratuita para as famílias mais vulneráveis”, pontua o secretário.

O sorteio de casas a custo zero integra as etapas finais do processo de entrega das moradias pela modalidade Pra Ter Onde Morar – Construção. Participam do sorteio apenas os candidatos considerados aptos após pré-análise documental. O sorteio define os possíveis futuros beneficiários e também o cadastro de reserva. Todo o processo é público e transparente, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Agehab no YouTube. Após o sorteio, os nomes passam por uma nova verificação antes da assinatura dos contratos de cessão de uso e entrega das chaves.

Já a entrega de escrituras faz parte da modalidade Pra Ter Onde Morar – Escritura, voltado à regularização fundiária de imóveis urbanos em situação irregular. A Agehab realiza levantamento topográfico, diagnóstico social, regularização junto aos cartórios e, por fim, entrega gratuita da escritura ao morador. Com o documento em mãos, as famílias garantem o direito legal sobre o imóvel, podendo acessar crédito, vender ou transferir a propriedade com segurança jurídica.

Serviço

Evento 1: Sorteio de 97 famílias do programa Pra Ter Onde Morar – Construção em Rianápolis

Data: 24/09/2025 – quarta-feira

Horário: 14 horas

Local: Associação dos Servidores Municipais

Endereço: Rua Manoel Santos, nº 54 – Rianápolis (GO)

Evento 2: Entrega de 67 escrituras do programa Pra Ter Onde Morar – Escritura em São Miguel do Araguaia

Data: 24/09/2025 – quarta-feira

Horário: 14 horas

Local: Espaço Aberto

Endereço: Avenida Goiás, nº 381, Centro (em frente à sede da assistência social) – São Miguel do Araguaia (GO)

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás