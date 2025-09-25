De portas abertas, Cora já transforma vidas em Goiás

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) será oficialmente inaugurado nesta quinta-feira, mas já funciona e recebe pacientes desde junho (Fotos: Secom-GO)

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), com inauguração oficial marcada para esta quinta-feira (25/9), já transformou o atendimento de câncer infanto-juvenil no território goiano e cumpre a missão de salvar vidas.

Desde junho, foram 119 novos casos de câncer diagnosticados, com pacientes imediatamente encaminhados ao tratamento. Nesse período, o hospital realizou 225 cirurgias, contabilizou 181 internações, sendo 146 em enfermarias e 35 admissões em UTI pediátrica.

Além disso, foram registradas 526 consultas médicas e 926 atendimentos multiprofissionais em diferentes áreas da saúde, entre nutrição, fisioterapia e psicologia. Outro destaque é o volume de procedimentos oncológicos: 104 sessões de quimioterapia e 853 manipulações de quimioterápicos já foram realizadas.

Os números somam-se ao padrão da gestão do governador Ronaldo Caiado que, ao longo de sete anos de governo, inaugurou somente obras que já estão em funcionamento.

O governador enfatizou o compromisso imponderável com a vida e citou como priorizou a celeridade em todas as etapas para que o hospital entrasse em funcionamento o quanto antes.

“Nada mais gratificante na vida do que retribuir a uma criança aquele olhar de pureza, aquele olhar de esperança que tem ao poder viver dignamente”, afirmou Caiado. Ele ressaltou que o câncer infantil é a maior causa de mortes na faixa etária entre 0 a 19 anos, cerca de 8% do total.

“Nós temos de ter responsabilidade com a vida”, frisou o governador ao lembrar que os atendimentos em oncologia na rede estadual de saúde foram iniciados em seu primeiro mandato, em 2022, dentro da proposta de regionalização da saúde.

“Enfrentei, em todos os momentos, a defesa da vida. Seja no Covid, seja no câncer, seja na regionalização da saúde, sempre foi a meta de meu governo. E, por isso, posso dizer que hoje nós já estamos com o Cora funcionando”, acrescentou ao mencionar a excelência da proposta aplicada na construção do hospital.

Projeto do hospital priorizou ambientes lúdicos (foto: Secom-GO)

O atendimento é guiado pelo acolhimento, priorizando o cuidado integral e as necessidades emocionais das crianças e de suas famílias. O Cora foi projetado com suítes equipadas para acompanhantes e ambientes lúdicos que promovem conforto, bem-estar e preservação da infância mesmo durante o tratamento.

Estudos comprovam que esse modelo amplia as chances de cura, favorece a convivência hospitalar e fortalece tanto a saúde física quanto a emocional, o que torna o tratamento mais humanizado.

Em paralelo, uma equipe altamente qualificada e treinada para utilizar os recursos tecnológicos está em formação permanente. Ainda, a aposta em tecnologias de ponta, coloca o Cora em condição singular no sistema público de saúde, com itens de ponta como a ressonância magnética integrada ao centro cirúrgico e robôs para reabilitação de pacientes.

Acompanhamento escolar e treinamento para familiares complementam os projetos internos que são integrados ao atendimento médico-hospitalar.

Para o vice-governador Daniel Vilela, resguardar o direito ao tratamento adequado, próximo à residência dos pacientes oncológicos e com mais possibilidades de cura, é um novo marco para a população goiana. “É um tipo de tratamento que o estado inteiro buscava fora, especialmente em Barretos (SP). Um dos eventos mais comuns em Goiás eram os leilões feitos em diversas cidades do interior para arrecadar recursos e financiar o tratamento de crianças e adultos com câncer em Barretos”, citou o vice-governador.

Já o diretor-geral do Cora, Henrique Prata, enfatizou que a lacuna no atendimento penalizava ainda mais as crianças que precisavam buscar atendimento e não tinham recursos sequer para sair do estado. “É impressionante o que aconteceu aqui, porque as crianças que estão vindo, a maioria não tinha ido para lugar nenhum, porque não tem nem dinheiro para se locomover”, frisou.

Complexo

Primeiro hospital público estadual inteiramente dedicado ao tratamento do câncer, o Cora, conta com 60 leitos, centro cirúrgico, pronto-atendimento 24 horas, ambulatórios, serviço de quimioterapia, farmácia hospitalar, centro de imagem, reabilitação, entre outros serviços médicos.

“Instalamos em Goiás o que existe de mais moderno, de mais sofisticado, de mais eficiente aqui em termos de tratamento de câncer infantil”, explicou Caiado.