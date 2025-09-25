Economia goiana é a que mais cresce no país em julho

Economia goiana avançou 9,3%, em julho, maior resultado entre todos os estados brasileiros (Fotos: SGG)

Goiás liderou o crescimento econômico nacional em julho de 2025. Na comparação com o mesmo mês de 2024, a economia goiana avançou 9,3%, o maior resultado entre todos os estados brasileiros. No mesmo período, a média nacional cresceu 1,1%, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

O desempenho positivo também foi observado na comparação mensal com ajuste sazonal, onde Goiás registrou alta de 5,4% frente a junho, enquanto o Brasil apresentou queda de 0,5%.

No acumulado do ano, entre janeiro e julho, a economia goiana cresceu 4,7%, superando novamente a média do país (2,9%). Já no acumulado dos últimos 12 meses, o estado atingiu 4,3%, também acima da média nacional (3,5%).

“Os números reforçam a força e a diversificação da economia goiana, que vem apresentando um desempenho consistente e acima da média nacional”, destacou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite o acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB), divulgado trimestralmente, fornece um retrato mais amplo da economia.

O IBCR é baseado em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outras fontes oficiais.