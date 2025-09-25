População deve seguir medidas de segurança durante chuvas e ventos fortes

25 de setembro de 2025
temporal
Equatorial Goiás alerta para temporais com ventos fortes em Goiânia e região metropolitana (Foto: Equatorial)

A previsão do tempo segue indicando chuva para Goiânia e na região metropolitana ao longo desta quinta-feira (25/09). Ainda sob influência de uma frente fria, o tempo segue instável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora, especialmente à tarde, em Goiânia e Trindade. Os dados são do Climatempo, que estima temperaturas entre 20°C e 30°C.

A Equatorial Goiás firma que, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), monitora as condições climáticas 24 horas por dia e mantém equipes de prontidão em todo o estado para atuar de forma ininterrupta no atendimento às ocorrências.

Descargas atmosféricas e rajadas de vento podem arremessar objetos contra a rede elétrica, derrubar árvores e danificar postes e equipamentos.

Para aumentar a segurança da população, a distribuidora pontua algumas orientações a serem adotadas nestes casos:

* Não se aproxime de cabos partidos ou objetos em contato com a rede elétrica;

* Evite áreas alagadas e nunca utilize equipamentos elétricos que tenham tido contato com a água;

* Durante descargas elétricas (raios), permaneça em locais abrigados e evite o uso de aparelhos ligados à tomada;

* Em caso de falta de energia, registre a ocorrência imediatamente pelos canais oficiais da distribuidora.

Os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento para registros de ocorrências:

* Atendente virtual Clara pelo WhatsApp: 62 3243-2020;

* Aplicativo Equatorial Energia, disponível para download no Android e iOS; (novo aplicativo)

* Call Center 0800 062 0196;

* Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

* Via SMS: envie uma mensagem para o número 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX, informando no “XXXXXXX” sua Unidade Consumidora (UC).

 

