População deve seguir medidas de segurança durante chuvas e ventos fortes
A previsão do tempo segue indicando chuva para Goiânia e na região metropolitana ao longo desta quinta-feira (25/09). Ainda sob influência de uma frente fria, o tempo segue instável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora, especialmente à tarde, em Goiânia e Trindade. Os dados são do Climatempo, que estima temperaturas entre 20°C e 30°C.
A Equatorial Goiás firma que, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), monitora as condições climáticas 24 horas por dia e mantém equipes de prontidão em todo o estado para atuar de forma ininterrupta no atendimento às ocorrências.
Descargas atmosféricas e rajadas de vento podem arremessar objetos contra a rede elétrica, derrubar árvores e danificar postes e equipamentos.
Para aumentar a segurança da população, a distribuidora pontua algumas orientações a serem adotadas nestes casos:
* Não se aproxime de cabos partidos ou objetos em contato com a rede elétrica;
* Evite áreas alagadas e nunca utilize equipamentos elétricos que tenham tido contato com a água;
* Durante descargas elétricas (raios), permaneça em locais abrigados e evite o uso de aparelhos ligados à tomada;
* Em caso de falta de energia, registre a ocorrência imediatamente pelos canais oficiais da distribuidora.
Os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento para registros de ocorrências:
* Atendente virtual Clara pelo WhatsApp: 62 3243-2020;
* Aplicativo Equatorial Energia, disponível para download no Android e iOS; (novo aplicativo)
* Call Center 0800 062 0196;
* Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;
* Via SMS: envie uma mensagem para o número 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX, informando no “XXXXXXX” sua Unidade Consumidora (UC).