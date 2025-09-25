Gracinha Caiado premia 30 finalistas do Desafio Aprendizes da Matemática

25 de setembro de 2025
gracinha desafio da matematica
Gracinha Caiado entrega prêmio aos integrantes ao Aprendiz do Futuro vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática (Fotos: Walter Folador)

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, entregou a premiação aos integrantes do Aprendiz do Futuro vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática, nesta quarta-feira (24/9), no Palácio das Esmeraldas.

Os estudantes que ocuparam as 12 primeiras posições foram premiados com medalhas de ouro, um smartphone e intercâmbio cultural para Londres. “A dedicação, a determinação, a disciplina são virtude daqueles que lutam e conseguem sempre alcançar os voos mais altos. E essa qualidade que eu vejo claramente em cada um de vocês”, ressaltou ao parabenizar os jovens.

O Desafio Aprendizes da Matemática é um projeto do Goiás Social, em parceria com a Renapsi – Demà Aprendiz e Senac Goiás, responsável pela aplicação das provas. Quase mil jovens se inscreveram no processo seletivo, que contou com avaliação do boletim escolar, testes e prova final, que foi aplicada no último dia 6 de setembro, com participação de 100 aprendizes de todas as regiões do estado.

Os premiados com intercâmbio viajarão ao continente europeu entre os dias 21 e 30 de outubro. “Vocês vão carregar o nome do estado de Goiás para o Brasil e para o mundo. Depois, voltam com a bagagem cultural e humana que, sem dúvida nenhuma, vai marcar a vida para sempre”, acrescentou Gracinha.

Ela enfatizou a prioridade em respaldar os jovens no caminho para um futuro mais digno. “É por acreditar no potencial dos jovens goianos que nós buscamos a cada dia, trazer o que existe de melhor no Brasil e no mundo para que tenham essa oportunidade”, disse.

Dos 30 jovens vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática, além dos 12 primeiros premiados com medalha de ouro, um smarthphone e o intercâmbio para Londres, com todas as despesas pagas, os 10 aprendizes seguintes receberam medalhas de prata e um smartphone cada. Já os oito jovens que ficaram na terceira posição, foram premiados com medalhas de bronze e um fone de ouvido.

O Aprendiz do Futuro atendeu 15,8 mil jovens desde 2021. “É justamente para isso que foi criado, para abrir portas de verdade para a juventude do nosso Estado”, frisou a coordenadora do Goiás Social. “São adolescentes que conquistam o primeiro salário, ajudam em casa, continuam estudando e aprendem a defender seus direitos”, pontuou a primeira-dama. A medida recebeu aporte de R$ 400 milhões ao longo deste período.

Quase mil jovens se inscreveram no processo seletivo, que contou com avaliação do boletim escolar, testes e prova final (Foto: Walter Folador)

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), o secretário Wellington Matos enfatizou que a dedicação aos estudos é fator decisivo no futuro dos jovens.

“Todos vocês são vencedores porque vocês demonstraram que é por meio da educação, é por meio do estudo que a gente consegue realmente galgar posições e conquistar os nossos sonhos”, afirmou. “É uma vitória pessoal, é fruto da dedicação, de muita energia que vocês colocaram nesse projeto”, enalteceu.

O CEO da Demà Jovem by Renapsi, Juan Carlos Moreno, pontuou a imersão cultural propiciada aos contemplados na competição. “Asseguro a vocês que vai ser uma viagem repleta de descobertas, com muitas surpresas alegres e educativas. Convidamos vocês para uma experiência internacional com foco na ciência, história, inovação e educação”, detalhou ao enfatizar que o conhecimento científico será o mote central da viagem.

Londres

A programação contará com atividades culturais, educativas e de entretenimento para os jovens, incluindo visitas a museus e pontos turísticos. Em 2024, os jovens que tiraram as melhores notas no desafio participaram de um intercâmbio cultural por Paris, na França, e em Lausanne e Genebra, na Suíça. Já em 2022, a primeira turma do intercâmbio do programa visitou Barcelona, Bruxelas e Lisboa.

O integrante do Aprendiz do Futuro, João Gabriel Kotke, é lotado no Vapt Vupt de Valparaíso de Goiás e conquistou o primeiro lugar geral. “Continuem, não parem de estudar, pois somente o estudo liberta a mente, igual libertou a gente. Com certeza essa viagem não vai mudar só a minha vida, mas a vida de toda a minha família e de todos que estão presentes neste evento aqui”, afirmou.

Aprendiz do Futuro

O Aprendiz do Futuro é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, que tem o objetivo de inserir adolescentes e jovens no mercado de trabalho, para promover profissionalização, inclusão social e cidadania, além de combater a evasão escolar e o desemprego. O programa é executado pela Seds e tem foco em tecnologia, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade.

 

Editado por via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
