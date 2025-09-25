Gracinha Caiado premia 30 finalistas do Desafio Aprendizes da Matemática

Gracinha Caiado entrega prêmio aos integrantes ao Aprendiz do Futuro vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática (Fotos: Walter Folador)

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, entregou a premiação aos integrantes do Aprendiz do Futuro vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática, nesta quarta-feira (24/9), no Palácio das Esmeraldas.

Os estudantes que ocuparam as 12 primeiras posições foram premiados com medalhas de ouro, um smartphone e intercâmbio cultural para Londres. “A dedicação, a determinação, a disciplina são virtude daqueles que lutam e conseguem sempre alcançar os voos mais altos. E essa qualidade que eu vejo claramente em cada um de vocês”, ressaltou ao parabenizar os jovens.

O Desafio Aprendizes da Matemática é um projeto do Goiás Social, em parceria com a Renapsi – Demà Aprendiz e Senac Goiás, responsável pela aplicação das provas. Quase mil jovens se inscreveram no processo seletivo, que contou com avaliação do boletim escolar, testes e prova final, que foi aplicada no último dia 6 de setembro, com participação de 100 aprendizes de todas as regiões do estado.

Os premiados com intercâmbio viajarão ao continente europeu entre os dias 21 e 30 de outubro. “Vocês vão carregar o nome do estado de Goiás para o Brasil e para o mundo. Depois, voltam com a bagagem cultural e humana que, sem dúvida nenhuma, vai marcar a vida para sempre”, acrescentou Gracinha.

Ela enfatizou a prioridade em respaldar os jovens no caminho para um futuro mais digno. “É por acreditar no potencial dos jovens goianos que nós buscamos a cada dia, trazer o que existe de melhor no Brasil e no mundo para que tenham essa oportunidade”, disse.

Dos 30 jovens vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática, além dos 12 primeiros premiados com medalha de ouro, um smarthphone e o intercâmbio para Londres, com todas as despesas pagas, os 10 aprendizes seguintes receberam medalhas de prata e um smartphone cada. Já os oito jovens que ficaram na terceira posição, foram premiados com medalhas de bronze e um fone de ouvido.

O Aprendiz do Futuro atendeu 15,8 mil jovens desde 2021. “É justamente para isso que foi criado, para abrir portas de verdade para a juventude do nosso Estado”, frisou a coordenadora do Goiás Social. “São adolescentes que conquistam o primeiro salário, ajudam em casa, continuam estudando e aprendem a defender seus direitos”, pontuou a primeira-dama. A medida recebeu aporte de R$ 400 milhões ao longo deste período.

Quase mil jovens se inscreveram no processo seletivo, que contou com avaliação do boletim escolar, testes e prova final (Foto: Walter Folador)

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), o secretário Wellington Matos enfatizou que a dedicação aos estudos é fator decisivo no futuro dos jovens.

“Todos vocês são vencedores porque vocês demonstraram que é por meio da educação, é por meio do estudo que a gente consegue realmente galgar posições e conquistar os nossos sonhos”, afirmou. “É uma vitória pessoal, é fruto da dedicação, de muita energia que vocês colocaram nesse projeto”, enalteceu.

O CEO da Demà Jovem by Renapsi, Juan Carlos Moreno, pontuou a imersão cultural propiciada aos contemplados na competição. “Asseguro a vocês que vai ser uma viagem repleta de descobertas, com muitas surpresas alegres e educativas. Convidamos vocês para uma experiência internacional com foco na ciência, história, inovação e educação”, detalhou ao enfatizar que o conhecimento científico será o mote central da viagem.

Londres

A programação contará com atividades culturais, educativas e de entretenimento para os jovens, incluindo visitas a museus e pontos turísticos. Em 2024, os jovens que tiraram as melhores notas no desafio participaram de um intercâmbio cultural por Paris, na França, e em Lausanne e Genebra, na Suíça. Já em 2022, a primeira turma do intercâmbio do programa visitou Barcelona, Bruxelas e Lisboa.

O integrante do Aprendiz do Futuro, João Gabriel Kotke, é lotado no Vapt Vupt de Valparaíso de Goiás e conquistou o primeiro lugar geral. “Continuem, não parem de estudar, pois somente o estudo liberta a mente, igual libertou a gente. Com certeza essa viagem não vai mudar só a minha vida, mas a vida de toda a minha família e de todos que estão presentes neste evento aqui”, afirmou.

Aprendiz do Futuro

O Aprendiz do Futuro é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, que tem o objetivo de inserir adolescentes e jovens no mercado de trabalho, para promover profissionalização, inclusão social e cidadania, além de combater a evasão escolar e o desemprego. O programa é executado pela Seds e tem foco em tecnologia, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade.