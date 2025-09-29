JEREA fortalece o esporte escolar em Anápolis unindo estudantes em competições estudantis

Iniciativa contempla diversas modalidades incluindo xadrez, futsal, frisbee e a corrida, incentivando a prática esportiva e promovendo o bem-estar físico e a convivência entre os estudantes

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O JEREA é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Inclusão e faz parte do projeto “Esporte na Escola”, que busca levar o esporte para as unidades de ensino com atividades oferecidas no contraturno, além disso são realizadas competições ao longo do ano.

De acordo com o coordenador do JEREA, Gislei Pimentel, a proposta é fortalecer o esporte escolar como ferramenta de inclusão e integração entre os estudantes, além de incentivar hábitos de vida mais saudáveis.

“O campeonato acontece desde abril com diversas disputas entre escolas, além da queimada os estudantes participam de disputas de outras modalidades esportivas que vão até o final do semestre, movimentando o espírito esportivo entre os estudantes”, afirmou.