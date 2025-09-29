JEREA fortalece o esporte escolar em Anápolis unindo estudantes em competições estudantis

29 de setembro de 2025
jerea

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Escola Municipal Jahir Ribeiro Guimarães recebeu no início desta semana, a final da queimada dos Jogos Estudantis da Rede de Ensino de Anápolis (JEREA). Os estudantes do bairro Jardim Guanabara participaram de disputas contra outras escolas do município.

O JEREA é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Inclusão e faz parte do projeto “Esporte na Escola”, que busca levar o esporte para as unidades de ensino com atividades oferecidas no contraturno, além disso são realizadas competições ao longo do ano.

A iniciativa contempla diversas modalidades incluindo xadrez, futsal, frisbee e a corrida, incentivando a prática esportiva e promovendo o bem-estar físico e a convivência entre os estudantes.

De acordo com o coordenador do JEREA, Gislei Pimentel, a proposta é fortalecer o esporte escolar como ferramenta de inclusão e integração entre os estudantes, além de incentivar hábitos de vida mais saudáveis.

“O campeonato acontece desde abril com diversas disputas entre escolas, além da queimada os estudantes participam de disputas de outras modalidades esportivas que vão até o final do semestre, movimentando o espírito esportivo entre os estudantes”, afirmou.

