Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis terá resultado anunciado na próxima terça (30)

29 de setembro de 2025
anapolis aerea

Solenidade contará com a divulgação dos vencedores e a entrega simbólica da premiação aos finalistas da competição

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O resultado do Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis será divulgado na próxima terça-feira (30), durante uma cerimônia que terá início às 9h, no Auditório Adhemar Santillo, no Centro Administrativo.

A solenidade contará com a divulgação dos vencedores e a entrega simbólica da premiação aos finalistas da competição. Além disso, haverá a apresentação dos projetos finalistas, que poderão ser executados.

O concurso foi realizado de forma inédita na cidade e reuniu propostas de arquitetos e engenheiros com soluções para a melhoria do centro do município.

Os candidatos concorrem a prêmios em dinheiro: 1º lugar (R$ 250 mil), 2º lugar (R$ 60 mil) e 3º lugar (R$ 40 mil). Os estudantes participantes da categoria estudantil poderão receber menção honrosa.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a requalificação do centro busca criar novas áreas de lazer, proporcionando bem-estar à população, melhorar a mobilidade com a ampliação dos espaços de circulação e garantir acessibilidade para pedestres.

