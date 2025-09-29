“Vamos transformar o Vale do Araguaia em potência agrícola”, afirma Daniel Vilela

Vice-governador Daniel Vilela durante abertura do plantio de soja em Nova Crixás: governo promove impulso para o setor (Foto: Adalberto Ruchelle)

O vice-governador Daniel Vilela anunciou, neste sábado (27/09), a criação de um grupo de trabalho específico para o Vale do Araguaia, durante a abertura oficial do plantio de soja da safra 2025/2026, promovida pela Associação dos Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos de Goiás (Aprosoja-GO), em Nova Crixás.

A iniciativa reúne setor público, produtores, lideranças locais e entidades representativas com o objetivo de alinhar estratégias que consolidem a região como uma das principais fronteiras agrícolas do país.

Daniel afirmou que Goiás já colhe resultados expressivos na produção e exportação da oleaginosa e que a região tem condições de ampliar ainda mais esse protagonismo.

“Vamos transformar o Vale do Araguaia em potência agrícola, com planejamento conjunto, infraestrutura adequada e soluções para os gargalos de energia.”

Entre as ações em andamento, ele citou obras de rodovias estratégicas, como a duplicação da GO-164 até São Miguel do Araguaia, a pavimentação da GO-336 e a ponte sobre o Rio Pintado. Também destacou o investimento de R$ 300 milhões que deve ser feito na região da ponte do Cocalinho, considerado um dos projetos mais desafiadores da infraestrutura estadual.

Gargalos e futuro da região do Vale do Araguaia

O vice-governador ressaltou que o principal entrave para acelerar a expansão produtiva é o fornecimento de energia elétrica. Ele explicou que o Governo de Goiás cobra soluções da concessionária responsável e atua com o Ministério de Minas e Energia para garantir que o novo linhão, a ser leiloado em outubro, beneficie diretamente o Vale do Araguaia.

“Estamos reforçando nosso compromisso de estar cada vez mais presentes nesta região, fazendo a nossa parte para garantir infraestrutura, segurança e qualidade de vida a quem escolhe o Vale do Araguaia para viver e produzir”, reforçou Daniel.

Soja

Goiás é o 3º maior produtor de soja no Brasil. Na última safra, o Estado colheu 20,75 milhões de toneladas do grão, das quais 10% tiveram origem no Vale do Araguaia. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, destacou que o evento simboliza a confiança na região como nova fronteira agrícola. “Essa parceria entre governo e setor produtivo já promove investimentos importantes que estão transformando o Vale do Araguaia.”