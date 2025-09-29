“Vamos transformar o Vale do Araguaia em potência agrícola”, afirma Daniel Vilela

29 de setembro de 2025
daniel vilela
Vice-governador Daniel Vilela durante abertura do plantio de soja em Nova Crixás: governo promove impulso para o setor (Foto: Adalberto Ruchelle)

O vice-governador Daniel Vilela anunciou, neste sábado (27/09), a criação de um grupo de trabalho específico para o Vale do Araguaia, durante a abertura oficial do plantio de soja da safra 2025/2026, promovida pela Associação dos Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos de Goiás (Aprosoja-GO), em Nova Crixás.

A iniciativa reúne setor público, produtores, lideranças locais e entidades representativas com o objetivo de alinhar estratégias que consolidem a região como uma das principais fronteiras agrícolas do país.

Daniel afirmou que Goiás já colhe resultados expressivos na produção e exportação da oleaginosa e que a região tem condições de ampliar ainda mais esse protagonismo.

“Vamos transformar o Vale do Araguaia em potência agrícola, com planejamento conjunto, infraestrutura adequada e soluções para os gargalos de energia.”

Entre as ações em andamento, ele citou obras de rodovias estratégicas, como a duplicação da GO-164 até São Miguel do Araguaia, a pavimentação da GO-336 e a ponte sobre o Rio Pintado. Também destacou o investimento de R$ 300 milhões que deve ser feito na região da ponte do Cocalinho, considerado um dos projetos mais desafiadores da infraestrutura estadual.

Gargalos e futuro da região do Vale do Araguaia

O vice-governador ressaltou que o principal entrave para acelerar a expansão produtiva é o fornecimento de energia elétrica. Ele explicou que o Governo de Goiás cobra soluções da concessionária responsável e atua com o Ministério de Minas e Energia para garantir que o novo linhão, a ser leiloado em outubro, beneficie diretamente o Vale do Araguaia.

“Estamos reforçando nosso compromisso de estar cada vez mais presentes nesta região, fazendo a nossa parte para garantir infraestrutura, segurança e qualidade de vida a quem escolhe o Vale do Araguaia para viver e produzir”, reforçou Daniel.

Soja

Goiás é o 3º maior produtor de soja no Brasil. Na última safra, o Estado colheu 20,75 milhões de toneladas do grão, das quais 10% tiveram origem no Vale do Araguaia. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, destacou que o evento simboliza a confiança na região como nova fronteira agrícola. “Essa parceria entre governo e setor produtivo já promove investimentos importantes que estão transformando o Vale do Araguaia.”

 

Editado por  via Vice-Governadoria – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

jerea

JEREA fortalece o esporte escolar em Anápolis unindo estudantes em competições estudantis

29 de setembro de 2025
anapolis aerea

Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis terá resultado anunciado na próxima terça (30)

29 de setembro de 2025
cinema

Prefeitura promove Semana da Inclusão no Cine Sibasolly

29 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

jerea

JEREA fortalece o esporte escolar em Anápolis unindo estudantes em competições estudantis

29 de setembro de 2025
anapolis aerea

Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis terá resultado anunciado na próxima terça (30)

29 de setembro de 2025
daniel vilela

“Vamos transformar o Vale do Araguaia em potência agrícola”, afirma Daniel Vilela

29 de setembro de 2025
cinema

Prefeitura promove Semana da Inclusão no Cine Sibasolly

29 de setembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

29 de setembro de 2025