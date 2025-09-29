Prefeitura promove Semana da Inclusão no Cine Sibasolly

Ação é voltada à promoção da acessibilidade, da inclusão social e da valorização da diversidade por meio da sétima arte

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação será realizada na Sala Pública de Cinema do Cine Sibasolly, no Centro Cultural Ulisses Guimarães, localizado na Praça Bom Jesus. Durante toda a semana, serão exibidos filmes diversos, com sessões adaptadas para atender instituições e públicos com diferentes necessidades, reforçando o compromisso do espaço com a democratização do acesso à cultura.

Ações inclusivas durante toda a semana

De segunda (29/09) a sexta-feira (03/10), serão realizadas sessões especiais voltadas para instituições que atuam com pessoas com deficiência, como a Associação Pestalozzi de Anápolis, Associação Casa Joana, Associação de Surdos de Anápolis (ASANA), LBV Anápolis, entre outras entidades e escolas que desejarem participar.

No sábado, 04 de outubro, o encerramento da programação acontece com o projeto Cinema Azul, das 9h às 17h, com sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente será preparado para garantir o conforto sensorial do público, promovendo uma experiência acolhedora e inclusiva.

Compromisso com a inclusão cultural

A Semana da Inclusão no Cine Sibasolly faz parte das ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para fortalecer o papel da cultura como ferramenta de transformação social. A atividade também integra as comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

O objetivo da iniciativa é reforçar o compromisso do Cine Sibasolly com a promoção da cidadania, dos direitos humanos e da acessibilidade, oferecendo à população espaços culturais cada vez mais democráticos e representativos.