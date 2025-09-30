Força-tarefa de vacinação contra febre amarela terá imunizante em todas as USFs

Para receber a vacina ou atualizar o cartão, é necessário apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação em qualquer um dos pontos de imunização (Foto: Gabi Morais / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Goiás, o vírus está em circulação no estado. Além disso, já foram registrados quatro casos de febre amarela em primatas.

Segundo a Gerência de Imunização, os dados acendem um alerta para a saúde pública, tornando a vacinação essencial. O risco de contágio também pode aumentar em zonas rurais e em locais como chácaras e cachoeiras, onde há maior presença do mosquito transmissor, reforçando a importância da imunização para toda a população.

A febre amarela é uma doença viral grave transmitida por mosquitos. Os sintomas podem ser severos e até mesmo levar a óbito. Por isso, manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para garantir imunização e proteção à saúde.

A primeira dose da vacina pode ser aplicada a partir dos nove meses de idade. A segunda dose deve ser administrada a partir dos quatro anos, e a dose única pode ser aplicada entre os 5 e os 59 anos.

Para receber a vacina ou atualizar o cartão, é necessário apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação em qualquer um dos seguintes pontos de imunização:

Unidades com horário estendido:

A aplicação da vacina está disponível em horário estendido, das 8h às 21h, nas seguintes unidades de saúde: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes. Nas demais unidades distribuídas pela cidade, o atendimento segue normalmente, de acordo com o horário habitual.

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nos bairros:

Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente às terças-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim Alvorada e Paraíso.

Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã.

Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h:

Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras.