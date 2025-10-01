CBF anuncia novo calendário e mudanças profundas no futebol brasileiro

Por Cris Mateus

Foto: João Guerra

Na manhã desta quarta-feira (01), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma série de mudanças importantes no calendário do futebol nacional, que já passam a valer a partir da próxima temporada.

Entre as principais novidades estão a redução do número de datas dos campeonatos estaduais, a ampliação do calendário do Campeonato Brasileiro, a reformulação da Copa do Brasil e a criação de novos torneios regionais, incluindo a Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Sudeste.

A CBF informou que as mudanças visam melhorar o aproveitamento do calendário, aumentar a competitividade e valorizar clubes de todas as regiões do país.

📅 Novo calendário das competições nacionais:

Campeonato Brasileiro Série A: de 28 de janeiro a 2 de dezembro

Série B: de 21 de março a 28 de novembro

Série C: de 5 de abril a 25 de outubro

Série D: de 5 de abril a 13 de setembro

Campeonatos Estaduais: de 11 de janeiro a 8 de março

Com a nova organização, os clubes terão uma temporada mais equilibrada, com menos sobreposição de jogos e maior janela para treinamentos e recuperação dos atletas.

Além disso, clubes goianos como Aparecidense e Goiatuba foram beneficiados com o novo sistema de classificação e já garantiram vaga na Série D de 2026, reforçando a presença do futebol do Centro-Oeste no cenário nacional.