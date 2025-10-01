Prefeitura anuncia vencedores do concurso de requalificação do centro de Anápolis

1 de outubro de 2025
Premiação destinou R$ 250 mil para o 1º lugar, R$ 60 mil para o 2º lugar e R$ 40 mil para o 3º lugar

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis anunciou, nesta terça-feira (30), os três vencedores do Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis. Os finalistas foram divulgados durante uma cerimônia no Auditório Adhemar Santillo, no Centro Administrativo.

A premiação destinou R$ 250 mil para o 1º lugar, R$ 60 mil para o 2º lugar e R$ 40 mil para o 3º lugar.

Os vencedores apresentaram propostas para requalificar o centro da cidade, com foco em melhorias para pedestres, comerciantes e todos que frequentam a região, fomentando o turismo, o lazer e a economia local.

O primeiro lugar foi conquistado pelo arquiteto e urbanista Pedro Henrique Marra Nadagi; o segundo lugar, pela arquiteta e urbanista Samara Almeida Leite Borges; e o terceiro lugar, pela arquiteta e urbanista Fernanda Gemus.

De acordo com o vencedor, Pedro Nadagi, participar do concurso teve grande significado pessoal, já que ele vivencia o cotidiano do centro da cidade.

“Dediquei três meses a esse projeto após o trabalho. Para mim, foi muito gratificante porque moro e trabalho no centro. Estive próximo das problemáticas e pude perceber todos os potenciais que a região apresenta”, contou, emocionado.

O concurso ainda está na fase de recursos, que podem ser solicitados pelos demais candidatos inscritos. Após essa etapa, os projetos serão avaliados pelo Executivo, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, para que seja definida a melhor forma de execução.

