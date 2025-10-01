Dia das Crianças: Procon encontra variação de até 266% em preços de presentes

Dia das Crianças movimenta comércio: Procon realiza pesquisa de preços para auxiliar consumidor na escolha do presente e encontra variação que ultrapassa 266% em no valor de um mesmo brinquedo (Fotos: Procon Goiás)

Agradar a criançada e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro é uma tarefa delicada para os pais neste Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Por isso, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços com 65 produtos mais procurados nesta época, como bonecas, bicicletas e brinquedos pedagógicos. O levantamento ocorreu em 25 estabelecimentos de Goiânia, dos dias 15 a 24 de setembro.

A maior variação encontrada foi de pouco mais de 266% no brinquedo educativo Tretis do Tucano, da marca Babeli. Indicado para crianças a partir de quatro anos, o item foi encontrado de R$ 54,90 a R$ 201,39.

Pais que planejam investir em jogos de raciocínio também devem pesquisar: o Jogo War Clássico, por exemplo, tem sido comercializado entre R$ 109 e R$ 298, diferença de 173%.

Outro item pesquisado foi a bicicleta Aro 12, vendida de R$ 189 a R$ 499,99, com variação de 164,54%. Os preços dos bonecos também chamaram atenção, como o Homem-Aranha Hasbro, da marca Olympus, com variação de 164%, encontrado de R$ 59,99 a R$ 139,90.

O Jogo dos Opostos de 20 peças, da marca Nig, apresentou diferença de 157,96%, e o tradicional Jogo Imagem e Ação, apresentou diferença de preços de 148,35%. Confira a pesquisa aqui: goias.gov.br/procon.

Orientações

Para evitar gastos excessivos nesta época do ano, o Procon Goiás reforça a importância de pesquisar preços, já que em datas comemorativas há divergência significativa nesses valores.

Ao adquirir um brinquedo, o consumidor deve: