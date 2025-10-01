Prefeitura promove capacitação para conselheiros municipais

Encontro contará com palestras e diálogos sobre boas práticas da função, a partir das 14h, no Auditório do Centro Administrativo Adhemar Santillo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento será organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com secretarias municipais, e reunirá representantes do setor e convidados que abordarão a atuação dos conselhos na defesa da cidadania e no acompanhamento de políticas públicas.

Além de discutir os resultados esperados, a capacitação busca reforçar o papel do conselheiro como agente de controle social, ampliar a integração entre conselhos e órgãos de controle, e disseminar práticas de transparência e fiscalização efetiva.

O momento também tem como objetivo incentivar a participação dos conselheiros na promoção e fortalecimento das políticas públicas na sociedade.