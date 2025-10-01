Workshop gratuito de manutenção autônoma oferece capacitação e entrevistas de emprego

Capacitação será oferecida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a empresa Ambev Cervejaria (Foto: Divulgação / Ambev)

A capacitação será oferecida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a empresa Ambev Cervejaria. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita pelo número (62) 98469-9686.

A programação terá início às 8h, com abertura e apresentação institucional, e o encerramento será às 17h, com a realização de entrevistas com os interessados nas vagas de emprego.

Ao longo do dia, os participantes terão o momento do workshop, com dicas e relatos sobre a atuação no setor, seguido de uma pausa e de um treinamento especial voltado para a área de manutenção. Após o treinamento, os interessados serão encaminhados diretamente para entrevistas, que serão realizadas no local.

A manutenção autônoma é realizada por operadores de máquinas que podem executar diversas atividades, incluindo inspeção, limpeza e lubrificação dos equipamentos que movimentam a indústria diariamente.