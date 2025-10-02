42 famílias em Vianópolis recebem casas a custo zero

2 de outubro de 2025
agehab
Solenidade será às 14 horas, no Residencial Blazi I, na Quadra 20, Lotes 01 a 20 (Foto: Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do programa Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega, nesta quinta-feira (02/10), 42 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção em Vianópolis.

A solenidade será às 14 horas, no Residencial Blazi I, na Quadra 20, Lotes 01 a 20.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, reforça que o compromisso do Governo de Goiás é com a transformação da vida das pessoas mais vulneráveis. “O lar representa dignidade, segurança e um recomeço. É isso que estamos proporcionando a essas famílias: a chance de viver com mais qualidade e esperança, sem pagar nada por isso”, afirma Gracinha.

Casas

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, destaca que o programa habitacional do Estado tem sido um modelo nacional justamente por sua eficiência e impacto social. “Essas casas representam um sonho realizado. A Agência cuida de todo o processo, desde a obra até a entrega, garantindo que as famílias recebam as chaves da casa própria com dignidade e zero custo”, pontua.

Baldy ressalta a importância da continuidade das obras e parcerias para alcançar ainda mais famílias goianas. “Estamos com frentes de trabalho abertas por todo o Estado. A determinação do governador Ronaldo Caiado é clara: ninguém ficará para trás. O programa segue firme, construindo um futuro melhor para milhares de goianos”, afirma o presidente da Agehab.

Serviço:

Assunto: Agehab entrega 42 moradias do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero em Vianópolis
Data: 02 de outubro, quinta-feira
Horário: 14 horas
Local: Praça Iracema
Endereço: Residencial Blazi I – Quadra 20, Lotes 01 a 20 – Vianópolis (GO)

Editado por  via Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás
