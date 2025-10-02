Caiado determina inspeção em distribuidoras de bebidas

Segundo Caiado, a intenção é garantir segurança aos consumidores (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado decretou a realização de uma grande operação em distribuidoras de bebidas em todo estado de Goiás para fiscalizar e evitar o surgimento de casos de intoxicação com metanol.

“Determinei na data de hoje (1º/10) uma grande ação com todas as forças policiais, junto com a área da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo controle sanitário, para que se faça uma vistoria em todas as distribuidoras, extensivas a todo território do estado de Goiás”, afirmou.

Segundo Caiado, a intenção é garantir segurança aos consumidores. “Isso é para cada vez mais nos acautelar desse crime que infelizmente ainda acontece nos dias hoje”, afirmou o chefe do Executivo goiano, que garantiu não haver casos suspeitos no estado. “Quero tranquilizar a população de Goiás que não tivemos nenhum registro”, completou o governador em vídeo divulgado nas redes socais.

Bebidas

Até o momento, São Paulo já registrou pelo menos seis mortes suspeitas de intoxicação por metanol a partir do consumo de bebidas alcoólicas como gin, vodca e whisky. A substância é altamente tóxica e atinge principalmente o fígado, além de causar lesões neurológicas e no nervo óptico, podendo levar à cegueira.

Além de São Paulo, o estado de Pernambuco também investiga três casos. Segundo a Polícia Civil, os registros foram na cidade de Belo Jardim (PE) e a contaminação teria ocorrido a partir de uma garrafa de whisky adquirida por uma das vítimas.

