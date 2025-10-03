Idosos do Hospital Dia do Idoso celebram data especial com sessão de cinema e confraternização

Evento contou com a exibição do filme “O Estagiário”, que retrata a história de um idoso que adquire novos aprendizados ao participar de um programa de estágio voltado para pessoas acima de 60 anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contou com a exibição do filme “O Estagiário”, que retrata a história de um idoso que adquire novos aprendizados ao participar de um programa de estágio voltado para pessoas acima de 60 anos.

Além do filme, os participantes desfrutaram de pipoca com refrigerante e de um momento de confraternização e diálogo. A atividade também contou com o apoio de estudantes de Psicologia da Unievangélica, que auxiliaram no cuidado e na assistência aos presentes.

A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a diretoria do cinema do Anashopping.

De acordo com o diretor do cinema, Wesley da Mata, a ação faz parte de um programa do governo que busca democratizar o acesso à cultura.

“Essa sessão foi possível graças às leis de incentivo à cultura, em especial a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), viabilizada pelo município de Anápolis. O objetivo é oferecer a oportunidade para que as pessoas assistam a filmes, com direito a pipoca e refrigerante, sem custos”, afirmou.

Segundo a coordenadora do Hospital Dia do Idoso, Estela Oliveira, a iniciativa integra a programação dedicada ao Dia Internacional da Pessoa Idosa.

“Ontem (1º), tivemos um momento com palestra, dinâmicas e uma apresentação da banda de música da Base Aérea de Anápolis, e hoje a proposta foi voltada para o lazer e valorização deles, com um filme e confraternização, sempre priorizando o bem-estar de cada um”, destacou.