Caiado prestigia Copa Construindo Campeões

Caiado destaca força transformadora do esporte na vida dos jovens ao participar da Copa Construindo Campeões, que reuniu mais de 10 mil atletas, com disputas em 10 modalidades de artes marciais (Fotos: Wesley Costa)

O governador Ronaldo Caiado destacou neste sábado (04/10), em Goiânia, a força transformadora do esporte em Goiás, ao participar da 4ª edição da Copa Construindo Campeões, realizada pela primeira vez no Estádio Serra Dourada.

O evento, que começou na sexta-feira se encerra neste domingo, reúne mais de 10 mil atletas em disputas de 10 modalidades de artes marciais, em encontro histórico que consolida o projeto como o maior programa esportivo social do estado.

“Hoje é só emoção. É muita alegria chegar ao meu sétimo ano de governo e ver a maior festa já realizada no Brasil para crianças e jovens dedicados ao esporte. Goiás mudou, porque investe em educação, em segurança e também no esporte, formando cidadãos que vão transformar o futuro do nosso estado e do país”, ressaltou Caiado. “Goiás mudou, porque investe em educação, em segurança e também no esporte, formando cidadãos que vão transformar o futuro do nosso estado e do país”, ressaltou o governador (Fotos: Wesley Costa)

O Governo de Goiás garante transporte, hospedagem, alimentação e materiais esportivos como quimonos, luvas e capacetes para todos os participantes. Desde 2019, o projeto já recebeu cerca de R$ 9 milhões em investimentos, com previsão de mais R$ 7 milhões para 2025, beneficiando atualmente 14 mil alunos em mais de 100 municípios.

Para o vice-governador Daniel Vilela, o programa já se tornou referência nacional.

“O Construindo Campeões talvez seja hoje o programa mais pedido pelos prefeitos e vereadores de Goiás. Ele desperta determinação, resiliência e forma bons cidadãos. Esse projeto vai marcar gerações inteiras e consolidar Goiás como o maior estado do esporte no Brasil”, destacou.

O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, reforçou que o programa se tornou símbolo de inclusão social.

Projeto Construindo Campões beneficia atualmente 14 mil alunos em mais de 100 municípios goianos. É o maior programa esportivo social do estado (Fotos: Wesley Costa)

“Desde 2019, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado garantem que cada recurso investido chegue aos jovens. Hoje, o que vemos aqui é a maior competição do país, fruto de um governo que trata o esporte com seriedade, transparência e paixão pela transformação de vidas”, declarou.

Entre os jovens atletas, a gratidão é visível. O estudante Heitor Felipe Mendonça Guedes, de 17 anos, natural de Três Ranchos, celebrou a experiência inédita de competir no Serra Dourada.

“Eu nunca vi nada igual. Toda essa estrutura é fora do comum. É muito gratificante para nós, que viemos do interior, poder lutar em um estádio conhecido como o Serra Dourada”, contou o jovem, que conquistou a medalha de bronze no jiu-jitsu. Copa Construindo Campeões teve sua primeira edição em 2022, com 1.600 participantes. Em 2025, competição atinge números recordes e chega pela primeira vez ao Estádio Serra Dourada (Fotos: Wesley Costa)

Projeto Construindo Campeões

Criado em 2019, o projeto leva aulas de artes marciais para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade, alunos da rede estadual e famílias de baixa renda. Atualmente, atende 14 mil estudantes em mais de 100 municípios, oferecendo gratuitamente todo material esportivo, transporte e suporte.

A Copa Construindo Campeões teve sua primeira edição em 2022, com 1.600 participantes. Em 2025, a competição atinge números recordes e chega ao Estádio Serra Dourada, reforçando o papel do esporte como ferramenta de educação, inclusão e cidadania