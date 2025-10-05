Caiado prestigia Copa Construindo Campeões
O governador Ronaldo Caiado destacou neste sábado (04/10), em Goiânia, a força transformadora do esporte em Goiás, ao participar da 4ª edição da Copa Construindo Campeões, realizada pela primeira vez no Estádio Serra Dourada.
O evento, que começou na sexta-feira se encerra neste domingo, reúne mais de 10 mil atletas em disputas de 10 modalidades de artes marciais, em encontro histórico que consolida o projeto como o maior programa esportivo social do estado.
“Hoje é só emoção. É muita alegria chegar ao meu sétimo ano de governo e ver a maior festa já realizada no Brasil para crianças e jovens dedicados ao esporte. Goiás mudou, porque investe em educação, em segurança e também no esporte, formando cidadãos que vão transformar o futuro do nosso estado e do país”, ressaltou Caiado.
O Governo de Goiás garante transporte, hospedagem, alimentação e materiais esportivos como quimonos, luvas e capacetes para todos os participantes. Desde 2019, o projeto já recebeu cerca de R$ 9 milhões em investimentos, com previsão de mais R$ 7 milhões para 2025, beneficiando atualmente 14 mil alunos em mais de 100 municípios.
Para o vice-governador Daniel Vilela, o programa já se tornou referência nacional.
“O Construindo Campeões talvez seja hoje o programa mais pedido pelos prefeitos e vereadores de Goiás. Ele desperta determinação, resiliência e forma bons cidadãos. Esse projeto vai marcar gerações inteiras e consolidar Goiás como o maior estado do esporte no Brasil”, destacou.
O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, reforçou que o programa se tornou símbolo de inclusão social.
“Desde 2019, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado garantem que cada recurso investido chegue aos jovens. Hoje, o que vemos aqui é a maior competição do país, fruto de um governo que trata o esporte com seriedade, transparência e paixão pela transformação de vidas”, declarou.
Entre os jovens atletas, a gratidão é visível. O estudante Heitor Felipe Mendonça Guedes, de 17 anos, natural de Três Ranchos, celebrou a experiência inédita de competir no Serra Dourada.
“Eu nunca vi nada igual. Toda essa estrutura é fora do comum. É muito gratificante para nós, que viemos do interior, poder lutar em um estádio conhecido como o Serra Dourada”, contou o jovem, que conquistou a medalha de bronze no jiu-jitsu.
Projeto Construindo Campeões
Criado em 2019, o projeto leva aulas de artes marciais para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade, alunos da rede estadual e famílias de baixa renda. Atualmente, atende 14 mil estudantes em mais de 100 municípios, oferecendo gratuitamente todo material esportivo, transporte e suporte.
A Copa Construindo Campeões teve sua primeira edição em 2022, com 1.600 participantes. Em 2025, a competição atinge números recordes e chega ao Estádio Serra Dourada, reforçando o papel do esporte como ferramenta de educação, inclusão e cidadania