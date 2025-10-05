Inscrição ao Vestibular UEG 2026/1 termina na segunda

Provas serão realizadas em 2 de novembro, em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas (Foto: UEG)

Termina na próxima segunda-feira (6/10) o prazo de inscrições ao Processo Seletivo Vestibular UEG 2026/1. São ofertadas 4.350 vagas em 35 cursos de graduação.

Os candidatos podem se inscrever exclusivamente por meio do site www.vestibular.ueg.br. Confira as informações sobre o Processo Seletivo no Edital do Vestibular UEG 2026/1. A taxa de inscrição é de R$ 50. O último dia para o pagamento da taxa é 7 de outubro.

Ao se inscrever, o candidato deve indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar.

Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

Vagas

O Vestibular 2026/1 contempla cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia nas áreas das ciências humanas, exatas, tecnológicas, agrárias, da saúde e artes.

Entre as opções estão: Administração, Agroecologia, Agroindústria, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Física, Fisioterapia, Gastronomia, Geografia, História, Letras, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química Industrial, Química, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Turismo e Zootecnia.

As provas serão realizadas em 2 de novembro, em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. O candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição. O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro.

Serviço:

Vestibular UEG 2026/1

Período de inscrições: até 6 de outubro

Data das provas: 2 de novembro

Inscrições: www.vestibular.ueg.br

Pagamento da taxa de inscrição: até 7 de outubro