Agehab entrega benefícios habitacionais em Maurilândia e Itapuranga nesta segunda-feira (06/10)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega, nesta segunda-feira (06/10), no município de Maurilândia, 100 cartões do Aluguel Social. O evento terá início às 14h, na Quadra Poliesportiva Sandra Faria. Na sequência, 247 famílias de Itapuranga serão beneficiadas com escrituras de Regularização Fundiária. A cerimônia começará às 18h30, na Escola Século XXI.

De acordo com a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes. “As despesas com o aluguel consomem grande parte da renda das famílias. Com essa ajuda, elas podem abrir espaço para realizar outros sonhos”, declara Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, explica que o benefício de R$ 350, repassado durante 18 meses, é destinado às famílias em vulnerabilidade social, exclusivamente para pagamento do aluguel. “Esse programa é uma vertente importante da política habitacional instituída em Goiás porque reduz o impacto desse gasto no orçamento doméstico. Sendo um recurso destinado exclusivamente para esse fim, o valor é repassado diretamente do locatário para o locador, via aplicativo bancário”, observa Baldy.

Desde seu início, em 2021, o Programa de Aluguel Social já beneficiou mais de 78 mil famílias, distribuídas em mais de 163 municípios até agora. Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o objetivo é proporcionar aos beneficiários, que se enquadram no perfil exigido, o tempo necessário para reestruturação financeira.

“São milhares de famílias que ainda estão na fila de espera por um programa de casa própria que atenda suas necessidades, e seguem sufocadas pelo peso do aluguel enquanto isso”, declara Adib.

