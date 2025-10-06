Governo apoia capacitação de estudantes em intercâmbio internacional

Na Inglaterra, estudantes goianas terão acesso a disciplinas e atividades extracurriculares, com todos os custos de vida e estudo cobertos por recursos da Pnab (Fotos: Acervo pessoal)

Duas alunas do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG) embarcam em uma jornada acadêmica internacional. Isis Dias e Sabryna Ramalho foram contempladas na categoria Bolsa de Formação Internacional Audiovisual, pelo edital Goiás Mundo Afora, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), operacionalizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

As estudantes viajaram para a Inglaterra no início de setembro, mês de início do ano letivo europeu, e vão passar um semestre na Bath School of Art, Film and Media, no Reino Unido. Durante seis meses, elas terão acesso a disciplinas e atividades extracurriculares, com todos os custos de vida e estudo cobertos pelos recursos da Pnab.

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a iniciativa reflete o avanço das políticas públicas pensadas para a cultura, alcançando inclusive aqueles que estão começando nesse universo – os estudantes.

“Será uma experiência muito enriquecedora tanto pela troca cultural quanto pelo acesso a uma avançada estrutura técnica e a uma grade de matérias muito diversificada”, destaca.

Em contrapartida, após retornarem ao Brasil as alunas deverão ministrar oficinas gratuitas, destinadas a outros estudantes e profissionais do audiovisual.

A meta é compartilhar suas experiências e traçar um panorama dos principais conteúdos estudados durante o intercâmbio. O objetivo é promover a difusão e as oportunidades de internacionalização no campo das artes.

Expectativas

Para Sabryna, o intercâmbio na Bath Spa University representa não apenas uma chance de aprimorar conhecimentos, mas também uma oportunidade de apresentar o audiovisual goiano ao mundo.

“O potencial do nosso cinema tem que ser reconhecido. Esse projeto não vai impactar apenas nossas carreiras profissionais, mas também reverberar no que iremos trazer e fazer por aqui. Cinema não se faz sozinho, se faz em equipe, então essa movimentação impacta todo o setor”.

É o que destaca também Isis, que está animada pela perspectiva de trocar experiências tanto culturais quanto profissionais.

“Estaremos em contato com uma produção rica, e a Bath Spa é uma instituição que tem parceria com grandes redes como BBC e Netflix. Então estar ali tão perto desse universo e depois poder compartilhar com a nossa comunidade vai ser muito gratificante”.