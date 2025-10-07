Alunos da rede pública têm 25% das vagas da UEG no vestibular

No vestibular 2025/1, 1.643 estudantes ingressaram por meio das cotas, sendo 1.203 oriundos da rede pública (Foto: UEG)

O Governo de Goiás, por meio da Universidade Estadual de Goiás (UEG), reforça compromisso com a inclusão e a democratização do ensino superior. No Vestibular 2026/1, 25% das vagas são reservadas exclusivamente para estudantes oriundos da rede pública estadual de ensino.

No último vestibular (2025/1), 1.643 estudantes ingressaram por meio das cotas, sendo 1.203 oriundos da rede pública, o que confirma a relevância do programa para ampliar o acesso ao ensino superior em Goiás.

Inscrições prorrogadas

As inscrições para o Vestibular 2026/1 estão abertas até a próxima quinta-feira, 9 de outubro, exclusivamente pelo site. O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) prorrogou as inscrições para o processo seletivo do Vestibular 2026/1. São ofertadas 4.350 vagas em 35 cursos de graduação.

A taxa de inscrição é de R$ 50. Quem já fez inscrição e não pagou o boleto com vencimento para 7 de outubro deve entrar no sistema a partir desta terça-feira (7/10) e emitir um novo boleto com nova data de vencimento. O último dia para o pagamento da taxa agora é 10 de outubro.

Vagas

Para o pró-reitor de Graduação, Roberto Barcelos, há uma perspectiva de crescimento da presença de alunos da rede pública na universidade.

“Nós sempre temos uma expectativa muito positiva quanto à participação dos estudantes da rede pública em nossos processos seletivos. Nosso compromisso é viabilizar ações que ampliem o acesso e garantir que cada vez mais jovens ingressem no ensino superior. Defendemos a valorização da educação como caminho de transformação pessoal, cultural e social. A expectativa é de que esse movimento de acesso à nossa instituição continue crescendo, fortalecendo a inclusão, a diversidade e a equidade em nosso ambiente universitário”, afirmou.

O pró-reitor também deixou uma mensagem aos alunos: “A vocês, estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio, quero deixar uma mensagem especial. Como egresso da educação pública estadual, posso afirmar o quanto a continuidade dos estudos, com ingresso no ensino superior, abre portas, amplia horizontes e oferece oportunidades que transformam vidas e sociedades. Estamos de portas abertas para recebê-los, certos de que sua presença tornará nossa universidade mais rica, plural e comprometida com a sociedade”.

Para ampliar o alcance, em parceria com a Secretaria da Educação de Goiás (Seduc-GO), a UEG tem mobilizado a divulgação por diferentes canais. A mensagem sobre o vestibular foi enviada via aplicativo NetEscola, alcançando diretamente 67.919 estudantes concluintes da rede pública estadual, além de ser repassada a gestores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares nos 246 municípios goianos, por meio das 40 regionais de ensino.

Cotas na UEG

Essencial na promoção da justiça social, a adoção do sistema de cotas através do Sistema Estadual de Educação pela UEG, por meio da Lei nº 14.832/2004, passou a garantir o ingresso de estudantes historicamente excluídos e ampliar o acesso ao ensino superior.

A instituição mantém então, desde o vestibular de 2005, um sistema de cotas que hoje destina 50% das vagas regulares para cotistas: 25% para estudantes da rede pública de educação básica, 20% para candidatos negros e 5% para indígenas e pessoas com deficiência.

Além disso, a UEG oferece vagas suplementares para quilombolas, consolidando-se como pioneira entre universidades estaduais na adoção da política de ação afirmativa.

Com presença em todas as regiões do estado, a UEG é hoje uma das principais portas de entrada para jovens goianos no ensino superior, reconhecida pelo seu papel na interiorização do ensino superior público e gratuito no estado. Consolidada pela contribuição acadêmica, científica e social e pela formação de profissionais em diversas áreas.