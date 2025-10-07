Começa a campanha de multivacinação

Durante abertura da campanha, o pequeno Miguel Caetano, de 1 ano e 1 mês, foi vacinado com a vacina ACWY no colo da mãe, Ester Machado (Foto: Marco Monteiro)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo, lançou a Campanha de Multivacinação, nesta segunda-feira (06/10), na Unidade Básica de Saúde Bom Sucesso do município.

A campanha será realizada em todo o país, de 6 a 31 de outubro, com o objetivo facilitar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação das Crianças e do Adolescentes e tem como lema Vacinar para o perigo não voltar.

A subsecretária de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim, destaca a importância de todos os gestores e equipes estarem envolvidos nas estratégias para ampliar os índices de cobertura vacinal.

“A imunização é fundamental para evitar mortes e complicações por doenças que já estavam controladas ou erradicadas. A ameaça de retorno de doenças como poliomielite, sarampo e Febre Amarela são reais. Precisamos levar informação segura e de credibilidade para a população”, reforça Flúvia.

Campanha de multivacinação

O objetivo da campanha é atualizar a situação vacinal, aumentar a cobertura, diminuir a incidência e contribuir para o controle e eliminação das doenças imunopreveníveis em menores de 15 anos de idade.

No dia 17 de outubro será realizada uma Blitz no Trânsito, na Avenida 136 em Goiânia, para alertar os motoristas sobre a importância da vacinação, chamando para o dia D de Vacinação, que ocorrerá em 18 de outubro.

A secretaria orienta que os municípios diversifiquem suas estratégias para resgate da população não vacinada ou com esquema incompleto, como a ampliação dos horários e dias de atendimento nas unidades de saúde e vacinação em escolas públicas, feiras, parques, ou seja, fora dos muros das unidades de saúde.

Barbeiro Marcos Paulo de Souza também aproveitou para levar a Lua Beliza Soares, de 5 anos, para se imunizar com a vacina contra a varicela (Foto: Marco Monteiro)

Números

Em Goiás, algumas vacinas têm apresentado aumento na cobertura, como a BCG (90% em 2025, contra 86,40% em 2024); mas outras ainda precisam melhorar, como a Pentavalente (77% em 2025 contra 82,04% em 2024) e Polio (76,24% em 2025 contra 83,41% em 2024).

A meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A população deve procurar uma das mais de mil salas de vacina disponíveis no Estado e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.