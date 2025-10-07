Educação com Propósito: A Responsabilidade da FAMA com a Cidade de Anápolis

Por Adilson Geraldo de Oliveira Júnior

Anápolis não é apenas mais uma cidade no Centro-Oeste. Ela é, sem exagero, uma locomotiva do desenvolvimento regional e nacional. Nossa posição geográfica estratégica, nosso PIB pujante, o DAIA — um dos maiores polos industriais do país — e nossa força farmacêutica fazem de Anápolis um gigante econômico. Foi daqui que saíram insumos e materiais para erguer Brasília. Aqui, Juscelino Kubitschek autorizou oficialmente a construção da nova capital do Brasil. Nós ajudamos no nascimento da capital da República e, também, no impulsionamento do progresso de diversas cidades ao nosso redor. E, hoje, seguimos sendo polo universitário e industrial de relevância nacional.

É por isso que, como reitor do Centro Universitário FAMA, eu posso afirmar que ultrapassamos a nossa função de ser apenas uma instituição de ensino. Certamente, e com diversas evidências desse processo, nós acolhemos, nós conectamos e temos, literalmente, transformado pessoas. Para nós, não basta formar profissionais; é preciso formar cidadãos conscientes e participar ativamente da vida da cidade que nos acolheu.

E nós fazemos isso não de boca, mas com atitude, com responsabilidade e com diversas mãos.

Quando o Rio Grande do Sul sofreu uma de suas maiores tragédias climáticas no ano passado, o Centro Universitário FAMA não cruzou os braços. Mobilizamos alunos, docentes, colaboradores e a própria comunidade e arrecadamos 38 toneladas de alimentos, enviadas diretamente para as vítimas das enchentes — o nosso desejo e responsabilidade iam na direção da ajuda ao próximo, daqueles que, naquele momento, precisavam de ajuda. Não buscávamos visibilidade, não queríamos nada em troca. A Assembleia Legislativa reconheceu nossa iniciativa, mas nossa verdadeira recompensa foi honrar o valor que defendemos: educação também é empatia e ação e, temos certeza, conseguimos transformar vidas.

Da mesma forma, jamais esquecemos o bairro que nos recebeu: a Jaiara. Todo ano, quando o bairro celebra seu aniversário, fazemos questão de estar presentes, abrir nossas portas, apoiar desfiles, eventos, maratonas. A FAMA não se isola em muros — ela se mistura com o povo. Ela é da cidade.

No mês de outubro, aproxima-se mais uma data que consideramos muito importante: o Dia das Crianças. Neste Dia das Crianças, mais uma vez reafirmaremos o nosso compromisso com toda a comunidade. No próximo dia 11, pela manhã, abriremos as portas para receber crianças de toda a região com atividades, atendimentos, brincadeiras e muito acolhimento e carinho. Este momento será o nosso presente para a comunidade. Queremos retribuir um pouco do que sempre recebemos, ou seja, todas as atividades serão gratuitas. Entendemos que dar conhecimento é essencial, mas dar dignidade é “ser humano”, e isto é a cara do Centro Universitário FAMA.

Eu costumo dizer que o Centro Universitário FAMA nasceu para ser referência acadêmica. E conseguimos. Hoje somos um Centro Universitário reconhecido pelo MEC, com estrutura moderna, laboratórios equipados, corpo docente majoritariamente formado por mestres e doutores, cursos nas áreas da Saúde, Exatas, Humanas e Sociais Aplicadas — nas modalidades presencial e a distância. Mas confesso: nosso maior orgulho não está apenas no que acontece dentro das salas de aula. Está nas ruas, nas ações, na rotina, na vida real. Anápolis nos acolheu. E nós, enquanto educadores e cidadãos, temos o dever de retribuir. Se o passado desta cidade ajudou a erguer Brasília, eu acredito que o presente e o futuro podem ajudar a erguer um novo Brasil — mais humano, mais justo e mais participativo. E o Centro Universitário FAMA estará na linha de frente dessa construção. Se você gostaria de participar deste evento ímpar, por favor, nos dê o privilégio de trazer as suas crianças. Todos serão super bem-vindos!!!!