Goiás brilha na disputa pelo Prêmio Finep de Inovação 2025

Anúncio dos vencedores da etapa Centro-Oeste será nesta quarta (8/10), em Brasília

Nove projetos do estado de Goiás estão entre os finalistas da etapa Centro-Oeste do Prêmio Finep de Inovação 2025, promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os vencedores desta etapa serão anunciados em cerimônia nesta quarta-feira (8/10), em Brasília. A premiação, considerada a mais importante do país no setor de ciência e tecnologia, reconhece iniciativas que impulsionam áreas estratégicas da economia brasileira. A etapa Centro-Oeste tem 18 finalistas.

As áreas contempladas na premiação vão da agroindústria sustentável à saúde, passando por bioeconomia, transformação digital, infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, deep tech startups e ambientes de inovação.

Entre 2023 e 2025, o apoio da Finep ultrapassou R$ 2,3 bilhões em mais de 300 projetos contratados no Centro-Oeste. Este valor é mais de quatro vezes o que tinha sido investido entre 2019 e 2022, o que demonstra a força da região neste momento de retomada dos investimentos de forma consistente em todo o Brasil.

Até o fim do ano, serão anunciados os vencedores do Prêmio nas demais regiões do país. Todos os vencedores regionais concorrerão ao prêmio nacional de cada categoria, a ser realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, em dezembro.

Ao todo, 115 projetos nacionais concorrem, após uma seleção entre cerca de 3 mil propostas apoiadas pela Finep entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, nas modalidades reembolsáveis e não-reembolsáveis.

A iniciativa pretende dar visibilidade a experiências inovadoras em todas as regiões do Brasil, reforçando o compromisso do Governo Federal em estimular o desenvolvimento científico e tecnológico em iniciativas que conectam a pesquisa com benefícios para o setor produtivo. Os vencedores receberão o Selo Prêmio Finep de Inovação 2025. Também haverá destaque a iniciativas lideradas por mulheres ou com participação feminina majoritária, reforçando o compromisso com diversidade e inclusão.

Projetos do GO finalistas na etapa Centro-Oeste:

Categoria: Cadeias Agroindustriais Sustentáveis

Título do projeto: Soluções tecnológicas para o aproveitamento integral do babaçu e pequi

Empresa/instituição: Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos

Descritivo do projeto: O projeto transforma o babaçu e o pequi em bioinsumos inovadores para as indústrias alimentícia e cosmética, reduzindo o desperdício de 70% para quase zero. Serão desenvolvidos produtos como óleos, esferas esfoliantes, pectina e alimentos plant-based, em um modelo de bioeconomia circular. A iniciativa fortalece comunidades extrativistas e agricultores familiares, valoriza saberes tradicionais, promove renda e contribui para a descarbonização da cadeia produtiva.

Título do Projeto: Melhoramento genético de milho com uso e aprimoramento das principais técnicas e criação de novos ambientes de inovação

Empresa/Instituição: Sempre AgTech

Descritivo do projeto: A Sempre AgTech está acelerando a inovação no agronegócio com o desenvolvimento de híbridos de milho com tecnologias genômicas avançadas, reduzindo tempo e ampliando sustentabilidade. O projeto reduz o tempo de criação de novas linhagens, aumenta a resistência a pragas e estresses e diminui a necessidade de defensivos químicos. O impacto vai da segurança alimentar ao avanço da bioeconomia, fortalecendo a competitividade nacional com parcerias estratégicas e ciência de ponta.

Categoria: Complexo Econômico Industrial da Saúde

Título do Projeto: Revolucionado o estudo da odontologia com simulador realístico da anatomia bucal

Empresa/Instituição: Orais Industria e Comercio de Materiais Plásticos

Descritivo do projeto: O projeto BOB 5.0 vai revolucionar o ensino da odontologia com um simulador de paciente inédito, que reproduz de forma realista a anatomia oral, facial e a articulação da boca. A tecnologia permite que alunos pratiquem desde anestesias até cirurgias complexas com segurança, reduzindo falhas em atendimentos reais e formando profissionais mais preparados.

Título do Projeto: Cell4vision: plataforma biológica de células tronco em nanoscaffolds biomimético para tratamentos regenerativos em oftalmologia

Empresa/Instituição: Universidade Federal de Goiás

Descritivo do projeto: O projeto propõe uma terapia celular acessível para doenças da córnea e retina, unindo células-tronco, bioimpressão 3D e nanobiomateriais. A iniciativa visa tornar viável a incorporação dessas terapias no SUS, reduzindo custos em relação a tratamentos internacionais e ampliando o acesso da população a tratamentos de ponta.

Título do Projeto: Novas biotecnologias de diagnóstico rápido da hanseníase aplicáveis ao SUS

Empresa/Instituição: Universidade Federal de Goiás

Descritivo do projeto: O projeto busca desenvolver um teste rápido, sensível, portátil e de baixo custo para diagnóstico precoce da hanseníase. A tecnologia combina amplificação isotérmica de DNA com imunocromatografia, permitindo leitura visual e aplicação em unidades de saúde com infraestrutura limitada. Com potencial de incorporação no SUS, a inovação amplia o acesso ao diagnóstico em áreas remotas.

Categoria: Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Seguranças Energéticas

Título do Projeto: Película fotoluminescente para incremento de eficiência energética em módulos fotovoltaicos

Empresa/Instituição: Anexo Energia

Descritivo do projeto: O projeto busca incrementar a eficiência de conversão de energia em painéis solares fotovoltaicos através da aplicação de películas poliméricas fotoluminescentes dopadas com terras raras.

Categoria: Deep Tech

Título do Projeto: Produção de nanoativos por baixo aporte energético

Empresa/Instituição: Nanoterra

Descritivo do projeto: O projeto visa o desenvolvimento de nanoativos veganos e sustentáveis a partir da biodiversidade do Cerrado, como o NanoCurcuma, que potencializa os benefícios da cúrcuma em cosméticos. A tecnologia reduz consumo energético e agrega valor à produção de agricultores familiares.

Categoria: Ambiente de Inovação

Título do Projeto: Consolidação e modernização das instalações do Laboratório IFMaker

Empresa/Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Descritivo do projeto: O projeto moderniza o Laboratório IFMaker do IF Goiano, espaço de inovação e prototipagem multidisciplinar, com estações de eletrônica, impressão 3D, robótica, drones e realidade aumentada/virtual. A iniciativa fortalece a cultura maker, promove aprendizado prático (“learning by doing”) e estimula pesquisa aplicada ao agronegócio.

Categoria: Infraestrutura de P&D em ICTs

Título do Projeto: Ampliação da infraestrutura do Centro de Análises, Inovação e Tecnologia em Ciências Naturais e Aplicadas da UEG (CAiTec)

Empresa/Instituição: Universidade Estadual de Goiás

Descritivo do projeto: O projeto amplia a infraestrutura do CAiTec/UEG, fortalecendo sua atuação como centro multiusuário de referência em Goiás. A iniciativa inclui novas divisões de ressonância magnética nuclear, cromatografia, análise elementar e criogenia, ampliando a capacidade de caracterização físico-química de compostos de interesse farmacêutico, alimentício, agroquímico e industrial. O investimento gera impacto direto na formação de recursos humanos, inovação tecnológica, publicações científicas e suporte a projetos institucionais e empresariais.

