Agehab realiza novo sorteio de casas a custo zero em Cristianópolis e entrega escrituras em Buriti Alegre nesta quinta-feira (09/10)

População de Cristianópolis será contemplada com o segundo sorteio de unidades habitacionais a custo zero, totalizando 168 moradias entregues aos beneficiários do programa (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz/Agehab)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), sorteia, nesta quinta-feira (09/10), no município de Cristianópolis, 18 moradias a custo zero. O evento terá início às 9h, no Centro de Convenções. Mais tarde, às 14h, 76 famílias de Buriti Alegre serão beneficiadas com escrituras do Programa de Regularização Fundiária. A cerimônia será realizada no Colégio Estadual Padre Nestor Maranhão Arzola.

A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, ressalta a importância da iniciativa para a população goiana. Para ela, o programa reafirma o compromisso do Governo de Goiás em garantir moradia digna para as famílias que mais precisam. “A casa própria a custo zero transforma vidas e promove justiça social, proporcionando um futuro melhor para nossos cidadãos”, sublinha ela.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, Cristianópolis é um município que se destaca dentro do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero porque a administração da cidade não mediu esforços para garantir a doação de áreas para o Estado. “Com o sorteio dessas 18 unidades, o número de famílias beneficiadas vai subir para 168. A prefeitura cumpriu com maestria o seu papel, destinando o terreno para a construção das casas”, explica Baldy. “O trabalho da Agehab é garantir que cada etapa, desde a construção até a entrega das chaves, aconteça com qualidade e respeito ao cidadão”, destaca.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a política habitacional tem progredido, com obras em diversos municípios, além de avançar no processo de regularização fundiária. “Seguimos a determinação do governador Ronaldo Caiado de levar moradias dignas a quem mais precisa. Temos centenas de casas em construção e parcerias firmadas com as prefeituras para ampliar ainda mais o alcance do programa”, ressalta. “Além disso, apenas na gestão Caiado, mais de 11 mil escrituras já foram entregues, garantindo a posse digna e segura dos imóveis”, arremata Elias.

Serviço

Agenda 1: Sorteio de 18 casas a custo zero em Cristianópolis

Data: 09/10 quinta-feira

Horário: 09h

Local: Centro de Convenções

Endereço: Av. Genoveva Rezende Carneiro – Cristianópolis

Agenda 2: Entrega de 76 escrituras em Buriti Alegre

Data: 09/10 quinta-feira

Horário: 14h

Local: Colégio Estadual Padre Nestor Maranhão Arzola

Endereço: Rua Xavier de Almeida, entrada pelo portão do fundo do Colégio – Buriti Alegre

