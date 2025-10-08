Prazo para que contribuintes possam aderir ao Fique em Dia se encerra em 9 dias

Para aderir ao programa, os interessados podem comparecer presencialmente ao Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Programa FIQUE EM DIA permite que pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas tenham direito a descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento das dívidas de impostos como IPTU e ISSQN.

Para aderir ao programa, os interessados podem comparecer presencialmente ao Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

O atendimento virtual é realizado pelo aplicativo Conecta Anápolis, Portal do Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com atendimento direto de servidores da Prefeitura ou pelo Zap da Prefeitura (62) 98551-6888.

Durante o atendimento, o contribuinte recebe o boleto para pagamento. A adesão só é confirmada após a quitação e, no caso de parcelamento, é obrigatório pagar a primeira parcela para garantir a inclusão no programa. Somente após esse pagamento os boletos das demais parcelas serão liberados.

As regras do programa estabelecem que débitos inferiores a R$ 305,00 para pessoas físicas ou MEIs e a R$ 915,00 para pessoas jurídicas só podem ser pagos à vista. Nos casos de parcelamento, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 152,50 para pessoa física ou MEI e de R$ 457,50 para pessoa jurídica.

Condições de desconto e parcelamento

IPTU + Taxas de Imóveis/Propriedades

À vista → 100% de desconto

2 a 6 parcelas → 95% de desconto

7 a 20 parcelas → 90% de desconto

21 a 40 parcelas → 80% de desconto

41 a 60 parcelas → 70% de desconto

ISSQN

À vista → 100% de desconto

2 a 6 parcelas → 90% de desconto

7 a 16 parcelas → 80% de desconto

Multas formais ou de ofício

À vista → 50% de desconto

Multas do Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras