Centro Cultural Ulisses Guimarães celebra Semana da Criança com cinema, tour e artesanato

Atividades incluem uma visita guiada à Casa do Artesanato, com explicações sobre as técnicas manuais, além de um tour pela Galeria Antônio Sibasolly, em que os guias apresentarão as obras e curiosidades sobre os artistas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As atividades incluem uma visita guiada à Casa do Artesanato, com explicações sobre as técnicas manuais, além de um tour pela Galeria Antônio Sibasolly, em que os guias apresentarão as obras e curiosidades sobre os artistas.

As crianças também poderão participar de sessões de cinema infantil, com filmes exibidos no Cine Sibasolly. As escolas interessadas podem agendar o horário diretamente com o espaço cultural pelo e-mail: (ugcentrocultural@anapolis.go.gov.br) ou enviando uma mensagem (62) 99358-2323. Todas as atividades são gratuitas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o objetivo da ação é proporcionar às crianças uma experiência cultural completa em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo arte, cinema e artesanato em atividades lúdicas que incentivam a criatividade e a valorização da cultura local.