Sábado (11) terá Anápolis Mais Mulher com serviços gratuitos para população e comemoração especial de Dia das Crianças

8 de outubro de 2025
Ação será realizada em conjunto com o programa Anápolis Mais Mulher, idealizado pela primeira-dama Carla Corrêa, em parceria com as secretarias municipais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis promoverá neste sábado (12), a partir das 14h, uma programação especial em alusão ao Dia das Crianças, no Kartódromo de Anápolis. A ação será realizada em conjunto com o programa Anápolis Mais Mulher, idealizado pela primeira-dama Carla Corrêa, em parceria com as secretarias municipais.

Diversão e sorteio de brindes
As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, pinturas faciais e manuais, além de algodão doce, pipoca e picolé gratuitos. Também haverá o sorteio de brindes, incluindo bicicletas.

O cuidado e a inclusão estarão presentes com uma sala sensorial e serviços da assistência social, como CadÚnico, CRAS, CRAM e CREAS, além da distribuição de mudas e um varal solidário com doação de roupas.

O público também poderá tirar dúvidas sobre direitos do consumidor na van do Procon e com atendentes do Zap da Prefeitura.

Saúde e beleza
A programação inclui ainda serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e vacinação contra a febre amarela. Para as mulheres, haverá um espaço de autoestima e bem-estar, com corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas.

Corrida Kids
O evento contará também com a realização da 2ª edição da Corrida Kids, que terá disputas entre diferentes faixas etárias, com medalhas e camisetas para os participantes.

