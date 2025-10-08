Sábado (11) terá Anápolis Mais Mulher com serviços gratuitos para população e comemoração especial de Dia das Crianças

Ação será realizada em conjunto com o programa Anápolis Mais Mulher, idealizado pela primeira-dama Carla Corrêa, em parceria com as secretarias municipais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Diversão e sorteio de brindes

As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, pinturas faciais e manuais, além de algodão doce, pipoca e picolé gratuitos. Também haverá o sorteio de brindes, incluindo bicicletas.

O cuidado e a inclusão estarão presentes com uma sala sensorial e serviços da assistência social, como CadÚnico, CRAS, CRAM e CREAS, além da distribuição de mudas e um varal solidário com doação de roupas.

O público também poderá tirar dúvidas sobre direitos do consumidor na van do Procon e com atendentes do Zap da Prefeitura.

Saúde e beleza

A programação inclui ainda serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e vacinação contra a febre amarela. Para as mulheres, haverá um espaço de autoestima e bem-estar, com corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas.

Corrida Kids

O evento contará também com a realização da 2ª edição da Corrida Kids, que terá disputas entre diferentes faixas etárias, com medalhas e camisetas para os participantes.