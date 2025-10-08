Espetáculo “Girassol” é atração da Quarta Cultural desta semana

8 de outubro de 2025
quarta cultural

Iniciativa integra a programação cultural permanente do município, que tem como objetivo valorizar a produção artística local e garantir o acesso da população às diversas linguagens culturais

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove na próxima quarta-feira (08), a partir das 19h30, mais uma edição da Quarta Cultural, no Teatro Municipal. A atração da noite será o espetáculo Girassol, apresentado pela Companhia Anapolina de Teatro (CAT).

Inspirada na obra da escritora Simone Athayde, a peça traz uma abordagem poética e sensível sobre a amizade e as diferenças. Por meio dos personagens Julho e Nalberto, a história convida o público a refletir sobre o valor da empatia e da convivência, em um enredo guiado simbolicamente pela Lua e pelo Sol. Com estética marcada pelas cores amarelo, azul e branco, o espetáculo aposta em um universo lúdico para alcançar diferentes faixas etárias.

A direção é de Ale Carneiro e o elenco conta com os atores Allee Pink, Richard Pessato, Sérgio Inocêncio e Wanderson Kenedy. A classificação indicativa é livre.

A iniciativa integra a programação cultural permanente do município, que tem como objetivo valorizar a produção artística local e garantir o acesso da população às diversas linguagens culturais.

Como de costume, o evento também contará com feira cultural e praça gastronômica na parte externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.

