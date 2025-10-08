Ypê abre inscrições para programa de estágio em Goiás

Foto: Marcello Ferreira | Gabriela Oliveira, estagiária Supply Ypê

Os aprovados nas seletivas iniciarão as atividades em janeiro de 2026, reforçando o investimento da empresa em capacitação e aprendizado prático

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das líderes em produtos de higiene e limpeza no país, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Estágio Ypê 2026 em Goiás. As seleções acontecem entre outubro e novembro e os participantes aprovados iniciarão as atividades na companhia em janeiro de 2026.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Ypê voltadas à formação de novos talentos e ao desenvolvimento de jovens profissionais, oferecendo experiências práticas e oportunidades de aprendizado em diferentes regiões do Brasil.

“Nosso compromisso é gerar oportunidades com equidade e desenvolvimento para as pessoas. Acreditamos na força do trabalho como motor de transformação social e investimos continuamente para oferecer um ambiente saudável e respeitoso para todos”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Programa de Estágio Ypê 2026

Com inscrições abertas até 3 de novembro, o Programa de Estágio Ypê 2026 oferece 35 vagas para estudantes de cursos de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O processo seletivo é composto por quatro etapas (inscrição, testes on-line, entrevistas e admissão) e contempla oportunidades da unidade da empresa no estado de Goiás.

Os estagiários terão uma jornada de 30 horas semanais, com acompanhamento de gestores, participação em projetos e vivência multidisciplinar.

Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeição no local ou vale-refeição, kit de Natal, desconto em lojas próprias e cesta mensal de produtos Ypê. O programa inclui ainda o acesso à plataforma Unico Skill, que oferece mais de 20 mil cursos e trilhas de aprendizagem em temas como idiomas, graduação e mentorias. O benefício é estendido também aos familiares dos colaboradores, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos.

De acordo com a empresa, os estagiários têm possibilidade de efetivação ao término do programa, conforme desempenho e disponibilidade de vagas.

Serviço

Programa de Estágio Ypê 2026

Inscrições: até 03/11

Número de vagas: mais de 35

Pré-requisitos: cursar ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), conclusão entre dez/2026 e dez/2027; 30h semanais

Início: janeiro de 2026

Inscrições: https://lp-hagercompany.com.br/ype

Sobre a Ypê



A Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Action de Ypê, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista pelo GPTW 2025. Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).

Informações para a imprensa

CDN Comunicação