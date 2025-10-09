Goiás vai ganhar a maior Casa Ronald McDonald da América do Sul

Capital Goiânia vai receber a maior Casa Ronald McDonald da América do Sul. Anúncio foi feito durante o 16º Jantar do Bem do Instituto Ronald McDonald, realizado nesta quarta-feira (08/10) em São Paulo (Fotos: Walter Folador)

A capital Goiânia vai receber a maior Casa Ronald McDonald da América do Sul. O anúncio foi feito durante o 16º Jantar do Bem do Instituto Ronald McDonald, realizado nesta quarta-feira (08/10) em São Paulo, e que contou com as presenças do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha Caiado, e de outros 600 convidados filantropos.

Tido como um dos eventos beneficentes mais tradicionais do Brasil, esse ano, ele teve o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) como protagonista. O governador Ronaldo Caiado celebrou a parceria, que dará origem a uma ampla e moderna estrutura ao lado do Cora para acolher acompanhantes de pacientes.

“Depois de construir o que existe de mais moderno no mundo hoje para atender crianças, que é o Cora, tenho que dizer ao Instituto Ronald McDonald: vocês têm várias casas no Brasil e no mundo afora. Mas essa de Goiânia, eu vi o carinho de vocês. Ela é linda, aconchegante e transmite o ponto principal da medicina para a criança e para a família: esperança”, comentou.

Sobre o lançamento da Casa Ronald McDonald

A pedra fundamental da casa Ronaldo McDonald na capital será lançada em novembro. Com investimento de R$ 22 milhões, oriundo de doação, a obra deve durar 10 meses e seguirá padrões 100% sustentáveis, com itens de eficiência energética, uso inteligente da água e telhado verde. Será a maior unidade da América do Sul.

Para Caiado, todas essas novidades anunciadas demonstram o reconhecimento de parceiros perante a importância do Cora.

“O que o instituto vai fazer é algo que toca o coração de toda a população do Estado”, enfatizou.

Coordenadora do Goiás Social, Gracinha agradeceu a participação de tanta gente em prol de um “projeto de solidariedade, emoção e, acima de qualquer coisa, de impacto social”.

“Nossa gratidão a todos os apoiadores, doadores e voluntários. Vocês estão mostrando que a generosidade é uma força concreta para transformar vidas”, ressaltou a primeira-dama durante o evento, que foi apresentado pelo jornalista e apresentador Celso Zucatelli e pela atriz Sophia Abrahão.

Na capital goiana, a Casa Ronald McDonald terá 22 apartamentos. Mais que as instalações, vai oferecer refeições e atendimento em regime de day use aos acompanhantes de pacientes.

Ronaldo e Gracinha Caiado celebram parceria que dará origem a ampla e moderna estrutura ao lado do Cora para acolher acompanhantes de pacientes (Fotos: Walter Folador)

Jantar do Bem

O Jantar do Bem é realizado anualmente e, em 15 anos, já arrecadou mais de R$ 13 milhões para programas e projetos voltados ao diagnóstico precoce de câncer, acolhimento familiar e suporte ao tratamento em diversas regiões do Brasil. Segundo a organização do evento, nesta 16ª edição foi arrecadado mais de R$ 1,4 milhão, que será destinado à obra na capital goiana.

“Que façamos o que o povo de Goiás merece: a melhor Casa Ronald MCDonald do mundo”, projetou a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel.

“Não estamos aqui apenas como patrocinadores do Jantar do Bem, mas como parceiros, pois contribuímos no acolhimento, na estrutura e no fornecimento de alimentos para as crianças em tratamento contra o câncer e também para as suas famílias. Essa casa em Goiânia será um marco para a região Centro-Oeste do Brasil”, definiu a conselheira de Administração da MBRF Global Foods, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos.

Já o CEO da Arcos Dorados, Luis Raganato, elogiou a iniciativa de se construir casas de apoio para dar suporte a famílias de pacientes em meio a momentos de tamanha fragilidade.