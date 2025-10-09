Inscrições para a 2ª Corrida Kids de Anápolis estão abertas

9 de outubro de 2025
corrida kids

Inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Internacional  Newton de Faria, das 9h às 18h, mediante apresentação de documento com data de nascimento da criança (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Estão abertas as inscrições gratuitas para a 2ª Corrida Kids de Anápolis, que acontece no próximo sábado (11), durante a programação especial do Dia das Crianças, no Kartódromo de Anápolis. No mesmo dia, o espaço também receberá o Anápolis Mais Mulher, ação que oferece diversos serviços gratuitos à população.

Ao todo, serão ofertadas 500 vagas, divididas em cinco categorias, com 100 vagas para cada faixa etária. Assim que o número máximo for atingido, não haverá inscrições extras.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 9h às 18h, mediante apresentação de documento com data de nascimento da criança.

As provas serão divididas conforme o ano de nascimento e a distância percorrida. Crianças nascidas em 2023 e 2022 correrão 50 metros, as de 2021 e 2020 farão 100 metros, as de 2019 e 2018 percorrerão 200 metros, as de 2017 e 2016 disputarão 300 metros, e as de 2015 e 2014 fecharão a programação com 500 metros.

As largadas estão previstas para começar a partir das 17h e a corrida terá formato de festival, sem caráter competitivo. Dessa forma, todos os participantes receberão medalha e camiseta, e os primeiros colocados de cada categoria ganharão voucher de premiação.

Para garantir a segurança de todas as crianças, as baterias terão largadas separadas para meninos e meninas.

Tags:

Veja também

caiado

Goiás vai ganhar a maior Casa Ronald McDonald da América do Sul

9 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

9 de outubro de 2025
agehab

Agehab realiza novo sorteio de casas a custo zero em Cristianópolis e entrega escrituras em Buriti Alegre nesta quinta-feira (09/10)

8 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

corrida kids

Inscrições para a 2ª Corrida Kids de Anápolis estão abertas

9 de outubro de 2025
caiado

Goiás vai ganhar a maior Casa Ronald McDonald da América do Sul

9 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

9 de outubro de 2025
agehab

Agehab realiza novo sorteio de casas a custo zero em Cristianópolis e entrega escrituras em Buriti Alegre nesta quinta-feira (09/10)

8 de outubro de 2025
anapolis aerea

Prazo para que contribuintes possam aderir ao Fique em Dia se encerra em 9 dias

8 de outubro de 2025