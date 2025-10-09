Inscrições para a 2ª Corrida Kids de Anápolis estão abertas

Inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 9h às 18h, mediante apresentação de documento com data de nascimento da criança (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, serão ofertadas 500 vagas, divididas em cinco categorias, com 100 vagas para cada faixa etária. Assim que o número máximo for atingido, não haverá inscrições extras.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 9h às 18h, mediante apresentação de documento com data de nascimento da criança.

As provas serão divididas conforme o ano de nascimento e a distância percorrida. Crianças nascidas em 2023 e 2022 correrão 50 metros, as de 2021 e 2020 farão 100 metros, as de 2019 e 2018 percorrerão 200 metros, as de 2017 e 2016 disputarão 300 metros, e as de 2015 e 2014 fecharão a programação com 500 metros.

As largadas estão previstas para começar a partir das 17h e a corrida terá formato de festival, sem caráter competitivo. Dessa forma, todos os participantes receberão medalha e camiseta, e os primeiros colocados de cada categoria ganharão voucher de premiação.

Para garantir a segurança de todas as crianças, as baterias terão largadas separadas para meninos e meninas.