Quatro projetos de Goiás são vencedores na etapa regional do Prêmio Finep de Inovação

Projetos contemplados da região disputarão premiação nacional, reconhecida como o ‘Oscar da Inovação’

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação –, anunciou ontem (8/10), em cerimônia em Brasília, os vencedores da etapa Centro-Oeste do seu Prêmio de Inovação, a mais importante premiação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está de volta após uma década. Dos oito projetos vencedores, quatro são do estado de Goiás. Os vencedores do Centro-Oeste irão concorrer ao prêmio nacional de cada categoria, a ser realizado no Palácio do Planalto, na capital federal, em dezembro.

O reconhecimento destacou projetos em sete categorias, além de iniciativas, em cada região, lideradas por mulheres ou com participação majoritária feminina, para promover maior diversidade e inclusão. Goiás venceu na categoria Cadeias Agroindustriais Sustentáveis, com o projeto do Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos, que busca 100% de aproveitamento do babaçu e do pequi. Na categoria Complexo Econômico Industrial da Saúde, a Universidade Federal de Goiás foi vencedora com o projeto Cell4vision, que propõe o uso de células-tronco para cura de doenças degenerativas da córnea e da retina. Também foi premiado – na categoria Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Seguranças Energéticas – o projeto da Anexo Energia: uma película que aumenta a eficiência e a conversão de energia em painéis solares fotovoltaicos. E, na categoria Ambiente de Inovação, venceu o projeto de modernização do Laboratório IFMaker, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.

“As iniciativas premiadas mostram que a inovação floresce também nas fazendas, nos laboratórios, nas universidades e nos parques tecnológicos que impulsionam o futuro do Brasil a partir daqui. E o Centro-Oeste tem mostrado, com força e originalidade, que o Brasil é capaz de inovar a partir de suas próprias potencialidades regionais”, disse o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias.

O Centro-Oeste é um polo estratégico de negócios de inovação para a Finep. Entre 2023 e 2025, a agência investiu mais de R$ 2,3 bilhões em mais de 300 projetos contratados na região. O volume de recursos é quatro vezes superior ao que tinha sido investido entre 2019 e 2022, o que reflete a importância da região neste momento de retomada dos investimentos de forma consistente em todo o Brasil.

Entre cerca de 3 mil projetos financiados pela Finep, contratados em 2023 e 2024, um total de 115, das cinco regiões do país, foram incluídos na disputa do Prêmio Finep de Inovação.

“Nosso governo recompôs integralmente os recursos do FNDCT, a Finep e a secretaria executiva do fundo, e temos alcançado, ano após ano, recordes sucessivos no apoio à inovação, ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional”, afirmou Luis Fernandes, secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os vencedores das demais regiões serão anunciados, até novembro, em etapas que acontecerão em Florianópolis (etapa Sul) e Recife (etapa Nordeste). As primeiras disputas foram realizadas no Rio de Janeiro (etapa Sudeste) e em Manaus (etapa Norte), em setembro.

O Prêmio Finep de Inovação tem o objetivo de dar visibilidade a experiências inovadoras em todas as regiões do Brasil, reforçando o compromisso do Governo Federal em estimular o desenvolvimento científico e tecnológico em iniciativas que conectam a pesquisa com benefícios para o setor produtivo.

Confira abaixo os vencedores da etapa Centro-Oeste:

Categoria: Cadeias Agroindustriais Sustentáveis

Título do projeto: Soluções tecnológicas para o aproveitamento integral do babaçu e pequi

Empresa/instituição: Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos

Descritivo do projeto: O projeto transforma o babaçu e o pequi em bioinsumos inovadores para as indústrias alimentícia e cosmética, reduzindo o desperdício de 70% para quase zero. Serão desenvolvidos produtos como óleos, esferas esfoliantes, pectina e alimentos plant-based, em um modelo de bioeconomia circular. A iniciativa fortalece comunidades extrativistas e agricultores familiares, valoriza saberes tradicionais, promove renda e contribui para a descarbonização da cadeia produtiva.

Demanda: Chamada Pública CT-Agro – Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia: fomento à ICT – 01/2022

UF: GO

Categoria: Complexo Econômico Industrial da Saúde

Título do Projeto:Cell4vision: plataforma biológica de células tronco em nanoscaffolds biomiméticos para tratamentos regenerativos em oftalmologia

Empresa/Instituição: Universidade Federal de Goiás

Descritivo do projeto: O projeto propõe uma terapia celular acessível para doenças da córnea e retina, unindo células-tronco, bioimpressão 3D e nanobiomateriais. A iniciativa visa tornar viável a incorporação dessas terapias no SUS, reduzindo custos em relação a tratamentos internacionais e ampliando o acesso da população a tratamentos de ponta.

Demanda: Mais Inovação Brasil – Saúde – Convênio

UF: GO

Categoria: Transformação Digital da Indústria para Ampliar a Produtividade

Título do Projeto: Reconhecimento de bovinos através de imagens

Empresa/Instituição: Kerow Soluções em Precisão

Descritivo do projeto: O KEROWId é uma solução digital pioneira para a pecuária brasileira, que usa inteligência artificial e visão computacional para identificar e rastrear bovinos de forma automática, não invasiva e altamente confiável. Com abordagens por silhueta corporal, espelho nasal e reconhecimento facial, a tecnologia garante conformidade com a legislação nacional (PNIB), melhora a produtividade e o bem-estar animal. O sistema funciona com câmeras de baixo custo e fácil instalação, sendo adaptável a diferentes raças e biotipos.

Demanda: Centelha II

UF: MS

Categoria: Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Seguranças Energéticas

Título do Projeto: Película fotoluminescente para incremento de eficiência energética em módulos fotovoltaicos

Empresa/Instituição: ANEXO ENERGIA

Descritivo do projeto: O projeto busca incrementar a eficiência de conversão de energia em painéis solares fotovoltaicos através da aplicação de películas poliméricas fotoluminescentes dopadas com terras raras.

Demanda: MCTI/Finep – Inovações Radicais Setor Elétrico

UF: GO

Categoria: Deep Tech

Título do Projeto: Pantabio – Primeiro biopesticida a base de Trichoderma do Pantanal

Empresa/Instituição: Pantabio / Tiago Calves Nunes

Descritivo do projeto: A Pantabio desenvolve bioinsumos microbiológicos a partir de microrganismos nativos do Pantanal, com destaque para cepas de Trichoderma altamente resilientes às condições tropicais extremas. A solução promove regeneração de solos, controle biológico e ganhos expressivos de produtividade

Demanda: Centelha II

UF: MS

Categoria: Ambiente de Inovação

Título do Projeto: Consolidação e modernização das instalações do Laboratório IFMaker

Empresa/Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Descritivo do projeto: O projeto moderniza o Laboratório IFMaker do IF Goiano, espaço de inovação e prototipagem multidisciplinar, com estações de eletrônica, impressão 3D, robótica, drones e realidade aumentada/virtual. A iniciativa fortalece a cultura maker, promove aprendizado prático (“learning by doing”) e estimula pesquisa aplicada ao agronegócio.

Valor financiado: R$ 1.990.832,02

Demanda: Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado

UF: GO

Categoria: Infraestrutura de P&D em ICTs

Título do Projeto: Fortalecimento da infraestrutura dos Laboratórios de Agricultura Digital (LADI) e de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas (LPPFB)

Empresa/Instituição: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descritivo do projeto: O projeto fortalece os laboratórios da UFMS para impulsionar pesquisas em biofortificação de alimentos e desenvolvimento de bioprodutos inovadores. A iniciativa busca enfrentar a desnutrição global, melhorar a qualidade nutricional de grãos e tornar plantas mais resistentes às mudanças climáticas. Com novos equipamentos e integração multiusuária, o projeto amplia a capacidade científica da universidade, conecta-se aos ODS e promove impactos diretos na saúde, agricultura e sustentabilidade.

Demanda:

UF: MS

Destaque Especial: melhor projeto coordenado por mulher(es).

Coordenadora: Maria Ligia Rodrigues Macedo

Pesquisadoras envolvidas: 27 pesquisadoras mulheres envolvidas no projeto

1) Ana Cristina Jacobowski; 2) Ana Paula de Araújo Boleti; 3) Camila de Oliveira Gutierrez; 4) Claudiane Vilharroel Almeida; 5) Eduarda Thiburcio do Nascimento Reis; 6) Layza Sá Rocha; 7) Maria Beatriz Pereira; 8) Maria Carolina Bezerra di Medeiros Leal; 9) Patrícia Maria Guedes Paiva; 10) Cínthia Betim Baú Cazarin; 11) Elisvânia Freitas dos Santos; 12) Juliana Rodrigues Donadon; 13) Layssa Aline Okamura; 14) Lethícia Barbosa Costa; 15) Letícia do Vale Rigo; 16) Leticia Souza Lima; 17) Lilian Regina Barros Mariutti; 18) Luiza da Conceição Lopes; 19) Raquel Pires Campos; 20) Desiree Soares da Silva; 21) Kristiane Fanti Del Pino Santos; 22) Larissa Lorrayne Alves da Silva; 23) Lilian Regina Barros Mariutti; 24) Luiza da Conceição Lopes; 25) Mariana Torquato Quezado de Magalhães; 26) Vitoria Figueiredo Silva; 27) Yasmin Lany Ventura Said

Título do Projeto: Facility do Cerrado-Pantanal a bioprodutos foodtech

Empresa/Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descritivo do projeto: A UFMS está criando a primeira plataforma nacional aberta de proteínas e peptídeos com aplicações biotecnológicas. Além de ser uma biblioteca científica para pesquisadores e empresas, a iniciativa impulsionará o desenvolvimento de bioprodutos funcionais, fármacos, cosméticos sustentáveis e bioplásticos. Com impacto direto na bioeconomia regional, o projeto gera empregos, fortalece cadeias produtivas e integra ciência, indústria e comunidades tradicionais.