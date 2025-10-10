Força Aérea Brasileira inaugura instalações em Anápolis

A Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN) deu um passo importante em direção ao futuro ao realizar, no dia 07/10, dois eventos marcantes: a inauguração de novos Blocos de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) da vila de Suboficiais e Sargentos e a reinauguração do Pavilhão Histórico da Primeira Ala de Defesa Aérea (1ª ALADA).

A cerimônia alusiva à inauguração dos PNRs contou com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, sendo recebido pelo Comandante da Base Aérea de Anápolis (BAAN), Coronel Aviador Leandro Vinicius Coelho, e demais autoridades militares. Na ocasião, também foi comemorado o sexto aniversário de criação do Grupamento de Acompanhamento e Controle de Infraestrutura de Anápolis (GAC INFRA-AN).

Durante a solenidade, foi entregue a distinção de Graduado Padrão do Grupamento ao Sargento Especialista em Desenho Átila Athayde Neves e as chaves dos novos apartamentos a três permissionários. Em suas palavras, o Chefe do Grupamento de Acompanhamento e Controle de Infraestrutura de Anápolis (GAC INFRA-AN), Tenente-Coronel Engenheiro Andrey Carvalho Figueiredo, destacou a importância dos novos PNRs. “Este empreendimento, que hoje inauguramos, é o resultado de um incansável trabalho de militares responsáveis por planejar, gerenciar e construir tão importantes e valiosos ativos de infraestrutura”, pontuou.

A obra de construção dos 96 apartamentos destinados ao efetivo da GUARNAE-AN é um empreendimento estratégico, planejado para suprir demandas de apoio de moradia aos militares movimentados para a localidade, em virtude da necessidade de aumento de pessoal para a implantação dos novos vetores estratégicos da Força Aérea Brasileira (FAB), o caça F-39 Gripen e o cargueiro KC-390 Millennium.

Base Aérea de Anápolis

No mesmo dia, também foi realizada a cerimônia alusiva à reinauguração do Pavilhão Histórico da 1ª ALADA. O evento, carregado de emoção e reverência ao passado, reafirmou os valores e o legado deixado pelos veteranos da FAB que testemunharam a criação da 1ª ALADA, desde o ano de 1972, sendo a estrutura pioneira implantada para sediar a primeira unidade da FAB dedicada exclusivamente às operações de defesa aérea.

A solenidade iniciou com o resgate de um dos marcos mais significativos da história da BAAN, o primeiro hasteamento do Pavilhão Nacional na Base, realizado em 5 de abril de 1972 — data que marca a criação da então 1ª ALADA.

Para este ato simbólico, foram convidados dois veteranos que marcaram a trajetória da BAAN, o Primeiro Comandante do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) e integrante do grupo de pilotos Dijon Boys, Coronel Aviador Thomas Anthony Blower, e o Suboficial José Maria Maia Lima, um dos pioneiros da unidade e testemunha que esteve presente no ato original realizado no início da década de 70. Os dois veteranos realizaram o ato solene do hasteamento do Pavilhão Nacional e da insígnia da 1ª ALADA.

Na oportunidade, ainda foi realizado o descerramento da placa inaugural e foi entregue a Ordem do Mérito Aeronáutico ao empresário Maxwell Alves Elias, que apoiou a reforma do Pavilhão Histórico, sendo admitido no Corpo de Graduados Especiais no grau Cavaleiro. A honraria é destinada a cidadãos brasileiros e estrangeiros que se destacam em suas áreas de atuação, prestando relevantes serviços à nação.

Em seu discurso, o Comandante da BAAN agradeceu a presença dos veteranos e enalteceu a relevância da reinauguração do Pavilhão Histórico. “Este ato vai muito além da entrega de uma edificação restaurada, ele representa um gesto de reverência, de reconhecimento e de gratidão. Reverência à história que aqui foi vivida; reconhecimento às conquistas alcançadas por aqueles que nos precederam; e gratidão aos nossos veteranos que ajudaram a construir, com sacrifício, dedicação e amor, este legado de excelência operacional, marca registrada desta Base Aérea e de suas Unidades Operacionais”, finalizou.