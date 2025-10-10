Órgãos fiscalizadores de Anápolis participam de operação nacional contra metanol e apreendem produtos irregulares em bares

Operação integra o calendário de ações coordenadas pelos órgãos de defesa do consumidor em todo o país

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No primeiro dia da operação, três estabelecimentos foram autuados por comercializarem produtos com diversas irregularidades, como itens vencidos, mercadorias fora dos padrões e ausência de documentação obrigatória. Um estabelecimento foi interditado e o proprietário, conduzido à delegacia. Além disso, diversos produtos foram apreendidos para análise.

A verificação dos produtos foi conduzida pelas Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, além do Corpo de Bombeiros, e contou com o apoio da Postura Municipal, Vigilância Sanitária e do Procon Anápolis.

A operação integra o calendário de ações coordenadas pelos órgãos de defesa do consumidor em todo o país, assegurando o cumprimento do artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que garante o direito fundamental à saúde e à segurança nas relações de consumo.

Todas as ações fiscalizatórias foram realizadas em parceria entre os órgãos do município, com independência e responsabilidade, assegurando que os consumidores tenham acesso a produtos seguros, lícitos e em conformidade com a legislação brasileira.