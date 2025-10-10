Prazo para licenciamento anual de veículos vence na próxima quarta-feira

Prazo para licenciamento dos veículos com placas finais de 3 a 0 vence na próxima quarta-feira, dia 15 (Foto: Secretaria da Economia)

Os proprietários de veículos em Goiás com placas finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 devem ficar atentos ao prazo para realizar o licenciamento anual de 2025. A taxa, no valor de R$ 263,39, vence em 15 de outubro. Após essa data, o valor passa a ser R$ 332,94, referente ao licenciamento em atraso.

Além do aumento, o atraso gera juros e multa sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e pode resultar na perda do desconto de 50% para os contribuintes que possuem o benefício.

Em Goiás, mais de 3,9 milhões de veículos possuem placas com finais entre 3 e 0. “Estamos fazendo o alerta para que os proprietários não deixem a emissão do boleto para a última hora, evitando risco de indisponibilidade por sobrecarga do sistema”, destaca o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Delegado Waldir.

O boleto pode ser acessado pelo site do Detran-GO, pelo portal Expresso ou pelo aplicativo Detran GO ON, disponível para Android e iOS. A orientação é que os usuários utilizem exclusivamente os canais oficiais para evitar golpes.

“Evitem usar ferramentas de busca; nunca cliquem em links patrocinados; digitem diretamente o endereço do site e confirmem se estão em uma página oficial”, reforça o presidente do Detran-GO.

Neste ano, tanto o boleto quanto o Documento Único de Arrecadação (DUA) possuem o código para pagamento via PIX. O proprietário deve se ater ao prazo de compensação. A baixa no débito em caso de boleto, leva de 24 a 72 horas. Já no caso da DUA, a baixa é automática.

Para que o veículo seja considerado licenciado, é necessário quitar não apenas a taxa, mas também todos os débitos pendentes — como IPVA e eventuais multas. Somente após isso o sistema libera a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV).

O licenciamento dos veículos com placas finais 1 e 2 venceu em 15 de setembro. O calendário completo está disponível no site do Detran-GO.

Conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima. A legislação prevê multa de R$ 293,47, acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até a remoção do veículo para o pátio.