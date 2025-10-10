Procon Anápolis divulga pesquisa de preços para o Dia das Crianças

10 de outubro de 2025
procon ans

Iniciativa tem como objetivo auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes e econômicas na hora da compra (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou uma pesquisa comparativa de preços entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro, com foco no Dia das Crianças. O levantamento foi feito em cinco estabelecimentos comerciais de diferentes regiões da cidade e incluiu 22 itens. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes e econômicas na hora da compra.Os estabelecimentos visitados foram: Happy Kids, Carrefour, Ri-Happy, Brinque Veste e Sky Toys.

Principais variações de preços:

Disney Princesa Básica
Maior Preço: R$ 144,99 – Sky Toys
Menor Preço: R$ 29,99 – Carrefour
Variação: 383%

Barbie Fashonista
Maior Preço: R$ 99,99 – Ri Happy
Menor Preço: R$ 29,40 – Carrefour
Variação: 240%

Barbie Dreamatopia – Sereia
Maior Preço: R$ 109,99 – Brinque Veste
Menor Preço: R$ 49,99 – Carrefour
Variação: 120%

Triciclo Velocita com empurrador
Maior Preço: R$ 299,99 – Brinque Veste
Menor Preço: R$ 140,00 – Carrefour
Variação: 114%

Barbie Bailarina
Maior Preço: R$ 69,99 – Sky Toys
Menor Preço: R$ 34,99 – Carrefour
Variação: 100%

Além da importância da pesquisa de preços para garantir economia, o Procon destaca a obrigatoriedade da nota fiscal, que assegura os direitos do consumidor em qualquer transação.

O órgão também destaca a atenção que deve ser dada aos produtos destinados ao público infantil, principalmente brinquedos, que precisam conter informações claras sobre faixa etária, instruções de uso e o selo de segurança do Inmetro, garantindo a qualidade e segurança dos itens adquiridos.

Para fortalecer a defesa do consumidor, o Procon Anápolis disponibiliza canais oficiais para denúncias e reclamações, facilitando o acesso da população a uma resposta rápida e eficaz diante de práticas abusivas. Os contatos para registro de denúncias são o Zap da Prefeitura (62) 9 8551-6888 e o telefone institucional do Procon (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

