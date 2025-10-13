Catalão é anunciada capital da Congada
O governador Ronaldo Caiado participou da Procissão dos Andores e Bandeiras da Congada e do encerramento da 149ª Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário, em Catalão, neste domingo (12/10). O evento organizado pela Paróquia São Francisco de Assis, em parceria com a prefeitura do município, segue até esta segunda-feira (13/10).
“Temos que preservar o que é a nossa cultura e história”, afirmou Caiado ao prestigiar os blocos na cidade.
Caiado ainda anunciou que vai sancionar a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) que torna Catalão a capital goiana da Congada.
“Vou tomar a decisão tão logo chegue pra mim”, afirmou o governador ao deputado estadual Luiz Sampaio, que é o autor do projeto de lei.
Neste ano, o casal de festeiros é formado pelo parlamentar e sua esposa Samara Sampaio.
“É uma grandiosa festa do interior brasileiro. Temos hoje 7 mil dançarinos em Catalão”, informou o deputado.
A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário é uma das mais importantes do estado, com a realização de missas, procissões, cortejos, reinos e apresentações dos ternos de congo e moçambique.
“Vocês transformaram Catalão com este evento. E hoje presenciei todo esse ritual, que é uma grande beleza”, sublinhou Caiado durante discurso.
Ao pontuar que recriou a Secretaria de Estado da Cultura assim que assumiu a gestão em 2019, Caiado reforçou que é dever do Estado preservar a sua história e por isso o setor cultural recebe destinações importantes em todas as regiões.
“São vários eventos e Goiás investe para valer para que haja continuidade”, frisou o governador.
O prefeito de Catalão, Velomar Rios, pontuou que a festividade atrai milhares de fiéis e turistas todos os anos.
“Nós temos feito tudo por essa festa. O povo gosta, tem muita fé em Nossa Senhora do Rosário e admiração pelo folclore, a cultura da Congada”, afirmou o gestor que agradeceu o governador pelo apoio durante o evento.
Evento
A Congada reúne anualmente milhares de fiéis e cerca de sete mil dançarinos, divididos em 25 grupos chamados “ternos de congo”, sendo realizada desde 1876. A festividade combina elementos do catolicismo e das religiões de matriz africana, e tem forte influência das congadas de Minas Gerais, em especial de Araxá.
O público celebrou a festa e aprovou a estrutura montada para o evento. É o caso da aposentada Diva Maria, de 73 anos, que acompanhou a procissão na tarde deste domingo.
“Todo ano participo. É nossa tradição. Este ano a festa está linda, tem segurança e podemos dar continuidade à festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário”, acrescentou.