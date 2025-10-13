PGE-GO seleciona graduandos em Direito para estágio remunerado

Serão selecionados até 165 candidatos para compor o cadastro de reserva, com oferta de bolsa de R$1 mil, acrescido de auxílio-transporte (Foto: Divulgação PGE)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições do 16º Processo Seletivo para Estágio de Graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever no site da PGE (goias.gov.br/procuradoria), até às 17 horas do dia 29 de outubro.

O valor da bolsa de estágio é de R$ 1 mil, acrescido de auxílio-transporte, para uma carga horária de 4 horas diárias. Os estagiários atuarão exclusivamente em órgãos internos da PGE, em Goiânia.

Serão selecionados até 165 candidatos para compor o cadastro de reserva, com convocações conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária da instituição.

Sobre o processo seletivo para estagiário na PGE-GO

A avaliação será realizada em 30 de novembro, com duração máxima de duas horas. O processo consistirá na aplicação de uma prova escrita discursiva sobre algum dos temas indicados no Anexo II do edital, disponível no site da PGE.

A publicação do resultado definitivo está prevista para o dia 15 de dezembro.

Inscrição para estágio na PGE-GO

Para confirmar a inscrição, os candidatos devem doar 3 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Candidatos beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) estão isentos da doação.

A entrega dos alimentos deverá ocorrer na sede da PGE, no Setor Oeste, entre 20 e 29 de outubro, das 8h às 18h. A doação pode ser feita por terceiros, desde que apresentem comprovante de inscrição, nome completo e CPF do candidato.

Sobre distribuição das vagas para estágio na PGE-GO

As vagas são destinadas a: