PGE-GO seleciona graduandos em Direito para estágio remunerado
A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições do 16º Processo Seletivo para Estágio de Graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever no site da PGE (goias.gov.br/procuradoria), até às 17 horas do dia 29 de outubro.
O valor da bolsa de estágio é de R$ 1 mil, acrescido de auxílio-transporte, para uma carga horária de 4 horas diárias. Os estagiários atuarão exclusivamente em órgãos internos da PGE, em Goiânia.
Serão selecionados até 165 candidatos para compor o cadastro de reserva, com convocações conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária da instituição.
Sobre o processo seletivo para estagiário na PGE-GO
A avaliação será realizada em 30 de novembro, com duração máxima de duas horas. O processo consistirá na aplicação de uma prova escrita discursiva sobre algum dos temas indicados no Anexo II do edital, disponível no site da PGE.
A publicação do resultado definitivo está prevista para o dia 15 de dezembro.
Inscrição para estágio na PGE-GO
Para confirmar a inscrição, os candidatos devem doar 3 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Candidatos beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) estão isentos da doação.
A entrega dos alimentos deverá ocorrer na sede da PGE, no Setor Oeste, entre 20 e 29 de outubro, das 8h às 18h. A doação pode ser feita por terceiros, desde que apresentem comprovante de inscrição, nome completo e CPF do candidato.
Sobre distribuição das vagas para estágio na PGE-GO
As vagas são destinadas a:
- Estudantes que estejam cursando a partir do 5º período da graduação;
- Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência;
- 20% para candidatos autodeclarados negros ou pardos.